스포츠조선

[공식] '리치언니' 박세리, 야구단 갖는다..'야구여왕' 단장 확정

기사입력 2025-08-07 09:19


[공식] '리치언니' 박세리, 야구단 갖는다..'야구여왕' 단장 확정

[스포츠조선 문지연 기자] 박세리가 '야구여왕'의 단장으로 합류한다.

오는 11월 방송하는 채널A 새 예능 '야구여왕'은 각기 다른 스포츠 종목의 '레전드 여성 선출'(선수 출신)들이 '야구'라는 낯선 무대에 도전장을 내미는 스포츠 버라이어티다. 야구 룰조차 생소한 선수 출신 여성 출연진들이 새롭게 창단하는 여성 야구단에 합류한 뒤, 피, 땀, 흙먼지를 내뿜는 치열한 훈련을 거쳐 실제 경기에 임하는 리얼 성장기를 다룬다.

채널A의 프랜차이즈 예능인 '강철부대W'를 연출한 신재호 PD와, '강철부대W', '피지컬100' 시즌1, 2를 도맡은 강숙경 작가가 또 한 번 의기투합한 기대작으로, 믿고 보는 여성 스포츠 서사의 탄생을 예고한다.

'야구여왕'이 선보일' 여성 야구단' 단장으로는 도전과 성공의 아이콘이자, 1990년대 말 '골프'로 전 세계적 신화를 써 내려간 '국민 영웅' 박세리가 낙점됐다. 박세리 단장은 신생 야구단의 총괄 경영자로서, 선수 영입을 비롯해 소속 선수들을 위한 전폭적인 지원은 물론 멘탈 관리까지 도맡을 예정이다. 무엇보다 박세리는 선수 출신 후배들의 '제2의 인생'을 응원하기 위해 팀 창단을 결심했으며, '여성 야구'라는 미지의 분야를 제대로 개척해보고자 신중한 고민 끝에 합류를 수락했다고 해, '단장' 박세리의 새로운 도전에 초미의 관심이 쏠린다.

'야구여왕' 제작진은 "'올타임 레전드' 박세리가 '여성 야구단'의 정신적 지주 역할을 맡아, 팀 창단 및 선수 구성 총괄자로서의 업무를 묵묵히 수행해 나갈 것"이라며 "프로야구 관중 1000만 시대를 연 야구 열풍에 힘입어 여성 야구 또한 가파른 성장세를 보이는 가운데, '레전드 여성 선출'들이 보여줄 야구 성장기가 짜릿한 도파민과 아름다운 감동을 선사할 것이니 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 밝혔다.

박세리 단장과 추신수 감독이라는 '역대급 스포츠 레전드'의 조합으로, 새로운 여성 스포츠 서사의 탄생을 예고한 채널A '야구여왕'은 오는 11월 첫 방송한다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

손호영 "'육아일기' 재민이가 26세, 어색해서 못만나…나 싫어하나"[SC리뷰]

5.

박나래·딘딘, 녹화 이틀 전 갑작스런 하차 통보 "이제 안 와도 된다고"

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

손호영 "'육아일기' 재민이가 26세, 어색해서 못만나…나 싫어하나"[SC리뷰]

5.

박나래·딘딘, 녹화 이틀 전 갑작스런 하차 통보 "이제 안 와도 된다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

2.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

'심준석 방출' 충격, 2개월 넘게 안 보이는 LAD 유망주는 안전할까? 부상과 제구력 불안이 발목 잡는다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.