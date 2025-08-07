영탁 "뇌경색 투병 중이신 父, 거동이 불편하셔" ('가는정 오는정 이민…

스포츠조선

영탁 "뇌경색 투병 중이신 父, 거동이 불편하셔" ('가는정 오는정 이민정')

기사입력 2025-08-07 09:57


사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '가는정 오는정 이민정' 영탁의 효자 면모가 공개된다.

8일 방송되는 KBS2 '가는정 오는정 이민정'(이하 '가오정')에서는 정남매(이민정, 붐, 안재현, 김정현, 김재원)와 게스트 영탁이 전라남도 고흥 우도 주민들을 위해 역대급 마을 축제를 준비한다. 이 과정에서 흥과 친화력은 물론 효심까지 넘치는 사람 영탁의 진짜 매력이 공개된다고 해 기대를 더한다.

이날 정남매는 옹기종기 모여 식사를 한다. 우도 주민들의 넉넉한 오는정은 물론 정남매 맏이 이민정의 강력한 요리실력으로 어느 때보다 맛있는 밥상이 완성된다. 그렇게 모두들 폭풍 흡입을 하고 있을 때 영탁의 휴대전화가 울린다. 모두의 이목이 집중된 가운데 영탁은 "네, 아버지"라고 다정하게 받는다.


사진 제공=KBS
영탁은 아버지에게 식사는 하셨는지 등 살뜰하게 이것저것 물으며 통화를 이어간다. 그렇게 화기애애한 통화를 마친 후 영탁은 "아버지가 뇌경색 때문에 거동이 불편하시다"라며 "진짜 오래 누워 계셨다. 저는 이렇게 저에게 전화를 하시는 것도 좋다"라고 덧붙인다. 정남매 모두 고개를 끄덕이며 감탄한 영탁의 효자 면모는 '가오정' 본방송에서 확인할 수 있다.

이날 영탁의 깜짝 그림실력도 공개된다. 우도 주민들을 위해 캐리커처를 그려 드리기로 한 것. 영탁은 본격적인 마을 축제에 앞서 맛보기로 정남매의 캐리커처를 그리며 연습에 돌입한다. 즉석에서 쓱싹쓱싹 캐리커처를 그리는 영탁을 보며 정남매는 "손이 정말 빠르다", "진짜 잘 그린다"라며 감탄한다.

무엇보다 완성된 영탁의 캐리커처가 놀라움을 자아낸다. 채 2분도 안 되는 시간에 그렸다는 것이 믿기지 않을 정도로 정남매의 특징을 명확히 잡아 표현하는 것. 특히 붐은 "지금 영탁이 그려주는 걸로 프로필 바꿀 것"이라며 기대감을 보인다. "초상화 수준"이라며 정남매 모두가 빵 터진 영탁의 붐 캐리커처는 어떤 모습일까. 또 영탁의 캐리커처에 우도 주민들은 어떤 반응을 보일까.

한편 KBS2 '가오정'은 8일 오후 10시 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

