영탁 "뇌경색 투병 중이신 父, 거동이 불편하셔" ('가는정 오는정 이민…

[스포츠조선 안소윤 기자] '가는정 오는정 이민정' 영탁의 효자 면모가 공개된다.
8일 방송되는 KBS2 '가는정 오는정 이민정'(이하 '가오정')에서는 정남매(이민정, 붐, 안재현, 김정현, 김재원)와 게스트 영탁이 전라남도 고흥 우도 주민들을 위해 역대급 마을 축제를 준비한다. 이 과정에서 흥과 친화력은 물론 효심까지 넘치는 사람 영탁의 진짜 매력이 공개된다고 해 기대를 더한다.
이날 영탁의 깜짝 그림실력도 공개된다. 우도 주민들을 위해 캐리커처를 그려 드리기로 한 것. 영탁은 본격적인 마을 축제에 앞서 맛보기로 정남매의 캐리커처를 그리며 연습에 돌입한다. 즉석에서 쓱싹쓱싹 캐리커처를 그리는 영탁을 보며 정남매는 "손이 정말 빠르다", "진짜 잘 그린다"라며 감탄한다.
무엇보다 완성된 영탁의 캐리커처가 놀라움을 자아낸다. 채 2분도 안 되는 시간에 그렸다는 것이 믿기지 않을 정도로 정남매의 특징을 명확히 잡아 표현하는 것. 특히 붐은 "지금 영탁이 그려주는 걸로 프로필 바꿀 것"이라며 기대감을 보인다. "초상화 수준"이라며 정남매 모두가 빵 터진 영탁의 붐 캐리커처는 어떤 모습일까. 또 영탁의 캐리커처에 우도 주민들은 어떤 반응을 보일까.
한편 KBS2 '가오정'은 8일 오후 10시 방송된다.
