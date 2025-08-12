함은정, '조혜원과 결혼' 이장우♥ 소환 "과거 열애 NO, 사적만남 없…

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 그룹 티아라 출신 배우 함은정이 '우결'에서 호흡했던 전 남편 배우 이장우를 언급했다.
11일 '가장(멋진) 류진' 채널에는 '배우들이 직접 알려주는 드라마 출연료의 비밀(류진, 박탐희, 함은정)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
류진은 과거 함은정이 이장우와 가상 커플 호흡을 맞췄던 MBC '우리 결혼했어요'를 언급하며 "실제로 마음이 막 그래?"라며 실제 설렘을 느꼈냐고 물었다. 함은정은 "약간 신혼 초의 느낌 같았다. 커플마다 분위기가 다를 거다"라고 이야기했고, 박탐희는 "썸타다 끝난 경우도 있지 않을까? 마음이 생기는 사람도 있다더라"라며 실제 관계 발전에 대해 궁금해했다.
이에 함은정은 이장우와 프로그램 몰입을 위해 가상 신혼집(촬영장)에서만 만났다고 밝혔다. 이어 "오빠랑 호흡이 너무 좋았다. 촬영이 끝난 후 나한테 '수고했다'라고 하면 저는 진짜 화냈다. 사적으로 한 번도 만난 적이 없다. 만나서 밥을 먹을 수도 있었지만 그러기 싫었다. 제작진의 커리큘럼이 훼손될까 봐 그랬고 촬영이 끝나고는 오히려 편하게 봤다"라고 덧붙였다. 그러면서 "제작진이 출연진에게 남자친구, 여자친구가 있는지 체크하고 했다. 저는 진짜 없을 때 촬영했다"라고 강조하기도 했다.
함은정은 이장우의 결혼 소식 이야기가 나오자 "저도 38살이다. 40살 안에 결혼하고 싶다"라고 밝혔다.