'200억 강남 건물주' 장우혁, ♥16살 연하에 건물 플러팅 "우린 운…

[스포츠조선 이유나 기자]'신랑수업' 천명훈이 '짝사랑녀' 소월에게 '불도저'급 직진해 소월은 물론 '스튜디오 멘토군단'마저 '천'며들게 만들었다.
핑크빛 기류 속, 두 사람은 중국 식당에 들어갔다. 이때 여직원은 "남자친구가 참 잘생겼다"고 소월에게 말했다. 천명훈은 "제 여자친구다", "서로 좋아한다"라고 중국어로 화답했다. 소월은 "망상증!"이라고 외쳤지만, 이내 프랑스에서 사온 선물을 천명훈에게 건네 달달한 분위기를 형성했다. 천명훈은 소월이 사온 향수 냄새를 맡은 뒤 온몸에 뿌리며 "월이가 날 잊지 않았구나. 눈물이 날 것 같다"며 감격했다. 식사를 마친 두 사람은 길을 걸었는데, 소월은 "지난번처럼 즉석 공연을 해보는 건 어때?"라고 제안했다. 천명훈은 "관객이 없어서"라며 손사래를 쳤고, 소월은 "난 관객 아니야?"라고 되물었다. 그러자 천명훈은 "넌 내 동반자야~"라고 훅 플러팅을 해, "그냥 친구다. 저스트 프렌드!"라는 소월의 타박을 들었다.
티격태격 케미 속, 천명훈은 갈매기에게 과자를 주다가 갑자기 중국이 있는 바다 쪽을 향해 "마마, 파파! 월이는 제가 잘 돌보고 있을게요"라고 소리쳐 소월을 빵 터지게 만들었다. 소월의 부모님에게 '영상 편지'를 띄운 천명훈은 이후 월미도 놀이공원에서 바이킹을 탔다. 여기서도 그는 "월이야, 나 좀 사랑해주삼~"이라고 N차 고백을 했다. 이다해는 천명훈의 '소월바라기' 면모에 "계속 보다 보니까, 소월 씨에겐 명훈 씨 같은 남자가 필요하긴 할 것 같다"고 해 '천'며드는 모습을 보였다.
이후 장우혁은 오채이에게 앞치마를 매주며 커스텀 작업에 돌입했고, 두 사람은 서로의 운동화를 꾸며줬다. 작업 중 오채이는 "우리 너무 대화가 없는 거 아닌가?"라고 물었는데, 장우혁은 "채이 님 거니까 집중을 안 할 수가 없다. 정말 예쁜 신발을 드리고 싶다"고 진지하게 답했다. 오채이가 "신발에 진심이시구나~"라고 하자, 장우혁은 "채이 님한테 진심인 거지~"라고 강력 어필했다. 이후 서로의 운동화를 완성한 두 사람은 세상에 하나뿐인 커플템에 뿌듯해했고, 장우혁은 직접 오채이의 양말은 물론 운동화까지 신겨주는 스윗함을 발산했다.
나란히 커플 운동화를 신은 두 사람은 폭염 경보가 발령된 37도의 날씨에 한강 산책을 했다. 장우혁은 하얀 셔츠가 땀으로 다 젖어 상반신이 훤히 드러났지만, 무려 40분을 걸어서 망원동의 한 커피숍으로 오채이를 데려 갔다. 이를 지켜보던 '오락부장' 문세윤은 "저기 형 건물 아냐?"라고 말했는데, '연애부장' 심진화는 "아, 건물 플러팅 하려고 40분 걸어서 간 거냐?"라고 해 모두를 폭소케 했다. 장우혁은 오채이에게 "직접 커피를 내려주겠다"고 한 뒤, 정성 가득한 아인슈페너를 만들어줬다. 커피를 마시면서 장우혁은 "요즘 테토남, 에겐남이란 말이 있는데 그 둘 중 이상형이 어디에 가까운지?"라고 물었다. 오채이는 "전 테토남~"이라고 하자 그는 "나 오늘 완전 테토 아니었나? 몸으로 내 테토를 보여준 것 같다"고 너스레를 떨었다. 이어 그는 "채이 님을 처음 만났을 때부터 공통점이 많은 것 같았고, 오늘 데이트를 하면서도 전 우리가 운명이라고 생각했다"고 고백했다. 과연 오채이가 장우혁의 '운명론'에 어떤 답을 들려줄지에 초미의 관심이 쏠린다.
사진 제공=채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'
lyn@sportschosun.com