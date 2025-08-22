스포츠조선

'류수영♥' 박하선 "아랫집 흉기 들고 찾아와"…충격 고백

기사입력 2025-08-22 08:38


'류수영♥' 박하선 "아랫집 흉기 들고 찾아와"…충격 고백

'류수영♥' 박하선 "아랫집 흉기 들고 찾아와"…충격 고백

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 8월 25일(월) 오후 7시 40분, MBC 에브리원에서 CCTV, 바디캠, 블랙박스 등 다양한 영상을 통해 사건·사고를 분석하는 범죄 분석 코멘터리 쇼 '히든아이'가 방송된다.

현장 세 컷에서는 "10년 전에 네가 날 죽였잖아!"라는 발언을 퍼부으며 휴가철 비행을 순식간에 악몽으로 만든 비행기 난동녀 사건을 다룬다.

승무원을 향해 발길질까지 서슴지 않는 난동녀를 제압하기 위해 포승줄이 동원됐으나, 이를 풀어헤치고 비상문까지 열려고 해 승객들을 극도의 공포에 몰아넣었다.

테러는 비행기 안에서만 벌어지는 게 아니었다. 계단을 내려오던 사람들이 순식간에 넘어진 '의문의 계단 테러' 사건에 김동현은 자신의 체육관에 찾아온 테러범을 떠올렸다. 테러범이 체육관에 저지른 무차별 공격에 모두가 경악했다고. 김동현을 긴장시킨 테러범의 행동은 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다.

권일용의 범죄 규칙에서는 아파트 베란다 창문을 통해 단 15초 만에 같은 집에 무려 세 차례나 침입한 남성의 엽기적인 범행이 드러난다.

집주인 여성의 속옷 냄새를 맡고 훔쳐 가는 남성의 모습에 현직 형사 이대우조차 "한두 번 해본 솜씨가 아니다"라며 입을 다물지 못했고, 소유는 "그만 해라 진짜!"라며 분노를 터뜨렸다. 가장 안전하다 믿었던 집에서 벌어진 사건을 이야기하던 중, 박하선은 아랫집 주민이 흉기를 들고 찾아와 협박을 당한 경험이 있다고 고백해 충격을 안겼다는 후문.

라이브 이슈에서는 한 가정을 피로 물들인 이혼 범죄를 파헤친다. 겉으로는 자상한 가장이었지만, 실상은 아내가 번 돈으로 생활하며 여러 여성과의 외도를 일삼은 남편. 아내를 '금고'라 부르며 돈줄로만 여겼던 남편의 행동에 참다못한 아내는 빌려준 돈을 갚으라고 했고, 남편은 불같이 화를 내며 오히려 아내에게 이혼을 요구했다.

아내가 그의 요구에 응하지 않자 결국 9살 딸 앞에서 흉기를 휘둘러 아내를 살해했고, 그 소리에 달려온 장모마저 공격하는 극악무도한 범죄를 저질렀다. 이후 재판이 진행되던 중 남편의 누나가 아내의 유가족에게 상상 초월의 발언을 쏟아내자, 스튜디오는 순식간에 싸늘하게 얼어붙었는데. 프로파일러 권일용이 "아내가 아닌, 효용가치 떨어진 대상으로 보고 범행을 저질렀던 것"이라 분석한 이혼 사건의 전말은 8월 25일(월) 저녁 7시 40분, MBC 에브리원 '히든아이'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정성일, '더 글로리' 대박났는데 생활고 심했나…"택배·대리운전 알바했다"

2.

송하윤 학폭 폭로자 "韓 입국해 맞고소 진행…허위 자백 요구받아"

3.

고명환 "매니저 졸음운전으로 교통사고…병원서 유언하라고"

4.

'홍진영 언니' 홍선영, 층간소음에 분통 "머리 돌아..살려줘"

5.

박서진, 150평 대저택 입성…부모님 고성+육탄전까지 '갈등 폭발'

연예 많이본뉴스
1.

정성일, '더 글로리' 대박났는데 생활고 심했나…"택배·대리운전 알바했다"

2.

송하윤 학폭 폭로자 "韓 입국해 맞고소 진행…허위 자백 요구받아"

3.

고명환 "매니저 졸음운전으로 교통사고…병원서 유언하라고"

4.

'홍진영 언니' 홍선영, 층간소음에 분통 "머리 돌아..살려줘"

5.

박서진, 150평 대저택 입성…부모님 고성+육탄전까지 '갈등 폭발'

스포츠 많이본뉴스
1.

'초비상' 1조원 벌어다준 손흥민 떠나니 토트넘 곧바로 재정 타격 '후폭풍' …"팬들은 구단보다 선수 따라 움직인다"

2.

157km 강속구 있는데 풀카운트에 슬라이더 승부라니. 필승조 성장한 고졸 신인에 염갈량 "김광삼 코치 노력이 김영우 카드 만들어졌다"[잠실 코멘트]

3.

'충격의 연속' 챔필에서 도대체 무슨 일이...나성범 견제사, 박정우 주루사 귀신에 홀렸나 [광주 현장]

4.

'대반전' 후반기 OPS 1위가 이 선수라고? 유격수 골글 전쟁 이미 끝났나

5.

뭐 이런 만화같은 승부가 있나…파울 15개 치고 20구째 직구 때려 2점 홈런, 6회까지 59구 무실점 좌완 "투구수 모르고 던졌다"[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.