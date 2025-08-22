양미라, 충격적인 '입술 부상'…"2도 화상. 심하게 데었다"

스포츠조선

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 양미라가 입술에 2도 화상을 입은 근황을 전했다.

양미라는 지난 21일 자신의 SNS에 "저 괜찮다. 병원 다녀왔고 2도 화상이라고 한다"는 글과 함께 입술 양 끝이 벗겨진 사진을 게재했다.

그는 "심하게 데어서 감각이 전혀 없고 아프지도 않다. 그래서 밥도 여전히 잘 먹고 양치도 완전 가능하다"며 의연한 모습을 보였다.

이어 "앞으로 2주 정도 입술 모양이 이상하겠지만 나아질 거다. 조만간 매운 닭발도 가능할 판"이라며 팬들을 안심시켰다.

하지만 공개된 사진 속 그의 입술은 부풀어 오른 수포가 선명해 팬들의 안타까움을 자아냈다.

한편, 양미라는 2018년 2세 연상의 사업가 정신욱 씨와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

