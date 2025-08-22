10주년 맞이하는 '스타크래프트' 공식 리그 ASL, 20번째 시즌 시작

|
10주년을 맞이한 SOOP(구 아프리카TV)의 '스타크래프트' 공식 e스포츠리그 ASL의 20번째 시즌이 시작됐다.
지난 18일 열린 개막전 24강 A조 경기에서는 조기석(T·테란), 김태영(T), 임홍규(Z·저그), 송병구(P·프로토스)가 출전했다. 개막전 첫 경기에는 손목 부상을 털고 4년 만에 ASL에 복귀한 임홍규가 송병구와 조기석에게 연달아 승리하며 가장 먼저 16강에 안착했다. 조기석은 최종전에서 김태영을 꺾고 16강에 합류했다.
어어 19일 진행된 24강 B조 경기에는 정영재(T), 전태양(T), 김택용(P), 이영웅(T)이 격돌했다. 김택용은 이번 시즌에도 프로토스 강자다운 모습을 보여주며 이영웅과 전태양을 제압하고 B조 1위로 16강에 진출했다. 이영웅은 패자전과 최종전에서 테란 강자인 정영재, 전태양을 만나 치열한 테테전 승부 끝에 연승을 거두며 16강행을 확정했다.
20일 24강 1주차 마지막 C조 경기에는 변현제(P), 이창우(Z), 박상현(Z), 최호선(T)이 출전했다. 군대를 전역하고 돌아온 박상현이 막강한 공격력을 보여주며 최호선과 변현제를 꺾고 16강에 진출했다. 변현제는 승자전에서 박상현에게 아쉽게 패배했지만, 다크호스였던 이창우와 최호선을 손쉽게 잡아내고 16강에 올랐다.
또 26일 진행되는 24강 E조 경기에는 유영진(T), 정경두(P), 이제동(Z), 윤찬희(T)가 출전한다. 첫 경기에서는 예선에서 김택용을 꺾고 올라온 정경두가 유영진과 맞붙는다. 정경두가 안정감 있는 테란 유영진을 상대로 어떤 경기를 보여줄지 기대된다. 이어지는 경기도 윤찬희와 맞붙게 된 '폭군' 이제동이 어떤 플레이를 펼치지 팬들의 관심이 모아진다.
24강 마지막 경기가 열리는 27일 24강 F조 경기에는 조일장(Z), 방태수(Z), 김지성(T), 황병영(T)이 출전한다. 첫 경기는 'ASL 4강 공무원'인 조일장과 신예 방태수가 대결한다. 방태수가 조일장의 안정적인 운영을 어떻게 흔들 수 있을지 기대된다. 이어지는 경기는 김지성과 황병영의 테테전이 진행된다. 이번 두 선수 모두 공격적인 스타일이어서 박진감 넘치는 테테전이 예상된다.
'Google Play ASL 시즌 20'은 24강을 통해 가려진 12명에 시드권자인 김민철(Z), 도재욱(P), 장윤철(P), 이재호(T) 총 4명이 합류해 오는 9월 1일 조 지명식을 거쳐 9월 8일부터 16강전을 시작할 예정이다. 본선 맵으로는 기존 맵인 라데온, 도미네이터, 폴스타, 메트로폴리스에 신규 맵 울돌목, 리트머스, 녹아웃을 추가해 진행된다. 이번 시즌도 8강과 4강, 결승전 모두 7전 4선승제로 진행된다.
이번 시즌은 서울 대치동 프릭업 스튜디오에서 오프라인 유관중 경기로 진행된다. 현장 관람 티켓은 매주 목요일 오후 5시부터 티켓링크를 통해 선착순 판매된다. 경기를 시청하는 유저들을 위한 승부 예측 이벤트도 함께 진행된다. 한편 이번 대회는 구글플레이와 탈모 샴푸로 유명한 그래비티가 공식 후원한다. 대회 생중계 및 VOD 다시보기는 SOOP e스포츠 페이지에서 볼 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com