'모친상' 김정민, 먹먹한 그리움…♥루미코와 기러기 생활 끝낼까[SCin…

'모친상' 김정민, 먹먹한 그리움…♥루미코와 기러기 생활 끝낼까[SCin스타]

기사입력 2025-08-27 07:33


[스포츠조선 백지은 기자] 가수 김정민이 모친을 떠나보낸 뒤 먹먹한 그리움을 토로했다.

김정민은 26일 자신의 계정에 "19년 만에 두 분 다시 만나셨네요. 시작과 끝에 함께 계시니 정말 보기 좋아요. 저희 부모님이 두 분이셔서 정말 행복합니다. 아들은 언제나 두 분이 정말 자랑스러웠답니다. 그래서 사회에 나와서도 더 당당할 수 있었어요. 두 분 살아계실 때 주신 사랑만큼 더 잘해드리지 못해 죄송해요"라고 밝혔다.

이어 "두분 다시 만나셨으니 평안히 영면하시고 걱정도 내려놓으세요. 아들이 잘 이끌어 나가겠습니다. 엄마 아빠 사랑합니다. 안아보고 싶어요"라고 덧붙였다.

김정민은 7월 27일 모친상을 당했다. 김정민은 노모 봉양을 위해 기러기 아빠를 자처했을 정도로 지극한 효심을 보여왔던 터라 주변의 안타까움은 더욱 컸다.

김정민은 아내 루미코와 함께 tvN STORY '각집부부' 출연을 앞두고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

