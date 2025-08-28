고규필, 마동석과 다시 손잡은 이유…"'돼지 나오는데 나밖에 대안 없다'…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 영화 '범죄도시3'에서 초롱이로 등장해 화제를 모은 배우 고규필이 등장한다.
이때 이정현이 남편과 고규필과의 의외의 친분을 공개해 놀라움을 자아냈다. "저희 신랑이랑 정말 친해요"라는 이정현의 말에 고규필 역시 고개를 끄덕이며 "같이 만나서 밥도 자주 먹는다"라고 답했다. 이정현은 "남편이 '범죄도시3'를 보면 '초롱이' 나오는 장면만 몇 번씩 돌려 본다. 친하다고 엄청 자랑한다"라고 해 '편스토랑' 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
그런가 하면 이날 고규필은 무려 네 번째 작품을 함께 하고 있는 배우 마동석과의 꿀케미도 공개했다. 고규필과 마동석은 8월 23일 첫 방송된 KBS 화제의 드라마 디즈니+ & KBS 2TV 토일 미니시리즈 '트웰브'에 함께 출연 중이다. '트웰브'는 12천사들이 인간세계를 지키기 위해 악의 무리에 맞서 전투를 벌이는 액션 히어로물로 뜨거운 화제를 불러일으키고 있다. '트웰브'에서 고규필은 돼지를 상징하는 천사 '도니' 역, 마동석은 호랑이를 상징하는 천사 '태산'역을 '맡아 열연 중이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com