'불꽃야구' 불꽃 파이터즈 vs 독립리그 대표팀, 2025시즌 5번째 직…

'불꽃야구' 불꽃 파이터즈 vs 독립리그 대표팀, 2025시즌 5번째 직관서 맞대결!

기사입력 2025-08-29 16:33


- 김재호, 김성근 감독과 나머지 공부?!… 펑고·타격 지옥 열렸다!

- 지난 경기 승리투수 신재영을 향한 융숭한 환대! 라커룸까지 완벽한 재영 세상! → 유희관 위기감 고조?

- 정근우·정의윤, 몸이 기억하는 그 시절 인천! 홈그라운드에서의 활약 기대해도 될까

불꽃 파이터즈가 막강 전력의 독립리그 대표팀과 시즌 5번째 직관을 치른다.

오는 9월 1일(월) 저녁 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 '불꽃야구' 18화에서는 독립리그 대표팀과의 맞대결을 앞두고 준비에 몰두하는 불꽃 파이터즈의 모습이 펼쳐진다.

경기 며칠 전, 파이터즈 팀 훈련 날. 신재영은 김성근 감독으로부터 처음 전화를 받았다는 소식을 전하며 함박웃음을 짓는다. 이날 훈련장에는 그의 라이벌(?) 유희관도 나타나 모두를 놀라게 한다. 신재영의 호투에 자극을 받은 듯, 훈련에 열심인 유희관의 모습에서 자리 보전을 위한 열의가 느껴진다. 과연 선발을 향한 의지를 불태우는 두 사람 중, 누가 선발투수 자리를 가져갈 수 있을지 이목이 집중된다.

한편 이날 김재호는 김성근 감독에게 제대로 찍힌다. 김성근 감독은 김재호의 수비가 맘에 들지 않는지 연신 펑고 타구를 날리고, 타율 하위권인 그를 위한 타격 훈련 나머지 수업까지 나선다. 이에 김재호는 "살려줘"라며 구조를 요청한다고.


드디어 다가온 경기 당일, 지난 경기 승리투수 신재영은 제작진에게 융숭한 환대를 받으며 경기장에 등장한다. 그를 위한 블루카펫은 물론, 왕관과 망토까지 풀 세팅돼 있어 눈길을 끈다. 심지어 라커룸마저 신재영을 위해 꾸며져 있는 것을 본 파이터즈는 이내 원성을 터트려 웃음을 자아낸다.

그런가 하면 지난 경기 기준, 모든 투수들이 한 번씩 등판한 기념으로 파이터즈의 전체 투수 기록이 발표된다. 순위가 밝혀지자 유희관은 순한 눈을 장착하고, 이대은은 도른자 눈빛으로 미친 퍼포먼스를 펼쳐 좌중을 폭소케 한다.

경기를 위해 웜업에 나선 파이터즈가 수비, 타격 훈련에 매진하는 가운데 정근우와 정의윤의 활약이 돋보인다. 이들은 인천을 연고로 했던 야구단 SK 와이번스 출신으로, 익숙한 경기장에서 연신 큼지막한 타구를 날린다. 두 선수가 본인들의 홈그라운드에서 어떤 활약을 펼칠지 기대가 모인다.

그런가 하면 파이터즈의 아픈 손가락이자 반가운 얼굴 윤상혁도 등장한다. 그는 연습부터 외야 담장을 넘겨 파이터즈를 긴장하게 만든다. 그가 전 소속팀 파이터즈를 상대로 눈에 띄는 결과를 만들어낼 수 있을지 궁금증을 자아낸다.

불꽃 파이터즈와 독립리그 대표팀, 그 뜨거운 경기의 시작은 오는 9월 1일(월) 저녁 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

