[스포츠조선 이유나 기자]스타 브랜드평판 2025년 8월 빅데이터 분석결과, 1위 손흥민 2위 방탄소년단 3위 임영웅 순으로 분석됐다. ?
스타 브랜드평판 분석은 예능인, 가수, 트로트가수, 드라마배우, 영화배우, 보이그룹, 걸그룹, 스포츠인을 대상으로 분석한 브랜드평판 상위권에 있는 브랜드를 대상으로 빅데이터 평판 알고리즘을 통해 소비자와의 관계를 분석한 것이다. 스타 브랜드평판지수 세부지표에 가중치로 추천지수가 포함됐다.
2025년 8월 스타 브랜드평판 30위 순위는 손흥민, 방탄소년단, 임영웅, 블랙핑크, 김종국, 싸이, 유재석, 아이브, 레드벨벳, 이수지, 트와이스, 이정후, 이병헌, 세븐틴, 페이커, 마동석, 샤이니, 변우석, 김용빈, 이종석, 이정재, 빅뱅, 차은우, 이민호, 이진욱, 에스파, 강호동, NCT, 전현무, 김남길 순으로 분석됐다.
2위, 방탄소년단 ( RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국 ) 브랜드는 참여지수 174,127 미디어지수 2,260,003 소통지수 3,621,541 커뮤니티지수 4,236,889가 되면서 브랜드평판지수 10,292,560으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 7,265,521과 비교해보면 41.66% 상승했다.
3위, 임영웅 브랜드는 참여지수 770,899 미디어지수 1,614,344 소통지수 2,936,513 커뮤니티지수 2,431,649가 되면서 브랜드평판지수 7,753,405로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 7,619,247과 비교해보면 1.76% 상승했다.
4위, 블랙핑크 ( 지수, 제니, 로제, 리사 ) 브랜드는 참여지수 203,377 미디어지수 1,211,650 소통지수 2,572,038 커뮤니티지수 2,873,827이 되면서 브랜드평판지수 6,860,892로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 11,448,025와 비교해보면 40.07% 하락했다.
5위, 김종국 브랜드는 참여지수 1,681,333 미디어지수 1,330,184 소통지수 1,616,091 커뮤니티지수 1,518,645가 되면서 브랜드평판지수 6,146,253으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 2,968,365와 비교해보면 107.06% 상승했다.
한국기업평판연구소 구창환 소장은 "스타 브랜드평판 2025년 8월 빅데이터 분석결과, 손흥민 브랜드가 1위를 기록했다. 손흥민 브랜드는 미국 메이저리그 사커 LAFC에서 성공적인 데뷔를 했다. 방탄소년단 브랜드는 활발한 개인 활동과 완전체 준비로 아미 팬덤이 뜨거워지면서 2위를 기록했다. 3위를 기록한 임영웅 브랜드는 정규 2집 발매와 컴백으로 미디어 관심이 높아졌다. 이어 4위 블랙핑크 브랜드는 월드투어 속에서 새로운 기록을 만들어 가고 있다. 5위 김종국 브랜드는 결혼 발표로 소비자들의 관심이 급증했다"라고 브랜드 분석했다.
이어서 "스타 브랜드 카테고리 2025년 8월 스타 브랜드 빅데이터를 분석해보니 지난 7월 스타 브랜드 빅데이터 253,784,931개와 비교하면 2.62% 증가했다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 14.96% 상승, 브랜드이슈 10.74% 상승, 브랜드소통 2.71% 하락, 브랜드확산 0.34% 하락했다."라고 평판 분석했다.?
스타 브랜드평판 2025년 8월 빅데이터 분석 100위는 손흥민, 방탄소년단, 임영웅, 블랙핑크, 김종국, 싸이, 유재석, 아이브, 레드벨벳, 이수지, 트와이스, 이정후, 이병헌, 세븐틴, 페이커, 마동석, 샤이니, 변우석, 김용빈, 이종석, 이정재, 빅뱅, 차은우, 이민호, 이진욱, 에스파, 강호동, NCT, 전현무, 김남길, 조정석, 신동엽, 데이식스, 에이핑크, 김준호, 박보검, 영탁, 박보영, 오마이걸, 류현진, 추성훈, 더보이즈, 송중기, 조세호, 김영광, 박나래, 강다니엘, 이대호, 추영우, 이찬원, 서장훈, 이영자, 김하성, 최정, 김혜수, 김도영, 박지성, 하정우, 엑소, 안효섭, 키키, 한지민, 김희철, 르세라핌, 박진영, 공유, 정채연, 하이키, 홍진경, 이수근, 백현, 김종민, 아이들, 엄정화, 몬스타엑스, 고윤정, 스트레이 키즈, 이정은, 안정환, 박지현, 김민재, 손석구, 라이즈, 박서진, 정동원, 정해인, 강하늘, 탁재훈, 송승헌, 비비, 윤계상, ITZY, 이준혁, 박은빈, 조이현, 염정아, 조여정, 카더가든, 임시완, 기안84 순으로 분석됐다.
