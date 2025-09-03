스포츠조선

[공식]JYP도 AI 아티스트 제작한다…"K팝 정체성에 첨단 기술 결합"

기사입력 2025-09-03 16:27


사진 제공=JYP엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] JYP엔터테인먼트(이하 JYP)와 테크 비즈니스 자회사 블루개러지가 전례 없는 형태의 AI 아티스트를 제작, 엔터테인먼트와 기술의 결합을 통해 한 차원 높은 K팝 글로벌 확장에 도전한다.

JYP와 블루개러지가 제작하는 AI 아티스트는 "AI가 팬의 이름을 부르고 교감할 수 있는 존재가 될 수 있는가"라는 질문에 답하며, 팬과 AI와의 관계를 새롭게 정의하는 것을 목표로 한다. Z·알파세대를 중심으로 가상 존재와의 교감이 급속히 확대되는 전 세계적인 흐름 속에서, K팝과 K컬처를 기반으로 한 정체성과 첨단 기술을 결합한 차세대 아티스트를 제시한다는 포부다.

특히 SM엔터테인먼트가 나이비스, 하이브가 신디에잇과 이오닛 등 AI 아티스트를 선보인데 이어, JYP까지 본격적으로 AI 엔터테인먼트 경쟁에 뛰어들어 눈길을 끈다.


사진 제공=블루개러지
블루개러지 정민종 공동 대표는 "엔터테인먼트의 본질을 AI로 재창조하는 첫 번째 시도"라며 "JYP의 독보적 Creative/Fan 역량과 AI 혁신을 결합해 글로벌 K-콘텐츠의 또 다른 미래를 제시하겠다"고 밝혔다.

이를 위해 블루개러지는 Creative & Fan, Character, Product & Engineering 세 부문에서 전문 인재 영입에 나선다. 모집 직군은 시나리오, 음악, 마케팅, 3D 모델러, UX 디자이너, LLM 개발자 등 총 17개로, 기획부터 제작·기술 구현까지 전 영역을 아우른다.

이번 인재 채용은 미래를 선도하는 최정예 팀에 부합하는 수준의 성과 보상 제도는 물론 창의성과 몰입을 극대화할 수 있는 환경을 제공하여 도전 과정 속에서 성장과 성취를 동시에 경험할 수 있도록 전폭적 지원을 아끼지 않을 계획이다. 지원은 오는 9월 30일까지 JYP 통합 채용 홈페이지에서 가능하다.

블루개러지는 JYP가 설립한 기술 부문 자회사로, 글로벌 팬 플랫폼 FANS를 통해 전 세계 팬들을 연결하며 커뮤니티와 커머스 영역에서 혁신을 주도하고 있다. JYP의 아티스트 IP를 기반으로 한 디지털 서비스, 캐릭터·MD 사업, AI를 비롯한 기술 기반 신사업 영역 개척 등 다양한 영역에서 기술과 엔터테인먼트의 결합을 중심으로 K팝 글로벌 확장을 위한 핵심 거점으로 자리매김하고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

