65세 이미숙, 인생 첫 팬미팅에 오열 "살만큼 산 나이, 이런날 올줄 …

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이미숙이 유튜브 채널 구독자 10만 명 달성을 기념해 인생 첫 팬미팅을 열었다.
이어 "팬미팅은 정말 처음이다. 원래는 올해 말이나 내년에나 구독자 10만이 될 줄 알았다. 이렇게 갑자기 될 줄은 몰랐다. 정말 감사한 일이다. 이 감사함에 보답하려면 더 열심히 살아야 한다"고 감격스러운 마음을 전했다.
헤어와 메이크업을 마친 이미숙은 팬미팅 현장으로 향했고, 무대에 오르자마자 팬들의 뜨거운 환호에 눈물을 보였다. 그는 "감정이 살짝 북받쳤다"며 "주말도 아닌 평일인데 이렇게 많이 와주셔서 정말 감사하다"고 인사했다.
그는 "유튜브를 구독해주시고, 이렇게 직접 와주신 분들, 그리고 참석 못하신 모든 구독자 분들께 진심으로 감사드린다"며 "제가 47년간 배우로 활동해 온 이유는 바로 오늘 같은 날을 위해서였던 것 같다. 이런 날이 올 줄은 상상도 못했다"고 눈시울을 붉혔다.
이어 "배우를 그만두고 싶을 때도 있었다. 배우의 의미를 잃어버리고 좌절의 늪에서 허우적거릴 때도 있었다. 하지만 지금 생각해보면, 다른 세계에 다른 곳에서 이렇게 여러분과 함께하라고 그 고통을 주시고, 그 고통과 힘든 날을 이겨낸 것 같다"고 이야기 했다.
그러면서 "살만큼 살 나이에, 저의 모든 생각과 생활을 보여드리는 것이 한편 부끄럽지만, 이 모든 것이 배우 이미숙의 생각과 살아가는 것이기에 용기를 내본다"고 덧붙였다.
마지막으로 이미숙은 "여러분들은 저의 마지막 여정의 동반자이며, 든든한 후원자이며 영원한 내 편이시다. 여러분들 가슴 속 깊이 새겨진 배우로 제 인생 마무리하고 싶다"고 전했다.
이어 "여러분도 힘들고 지칠 때 좌절 말고 저와 함께 헤쳐나가자. 착한 끝, 악한 끝, 웃음 끝은 있다. 용기를 내서 하루하루 좋은 생각하며 살아보자"고 따뜻한 메시지를 남겼다.