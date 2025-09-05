'장동건♥' 고소영, 과자 광고 제안 받고 분노 "장난하나, 놀리는 줄"

스포츠조선

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 고소영이 과자 광고 제안을 받고 불쾌했던 적이 있다고 밝혔다.

5일 유튜브 채널 '바로 그 고소영'에서는 '고소영 장동건 부부의 최애 곱창 찐맛집'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

고소영은 장동건과 자주 갔다는 곱창집에 갔다. 고소영은 "원래 여기 살았다. 그래서 여기를 먹자 골목처럼 매일 걸어 다녔다. 여기가 그렇게 핫한 줄 몰랐다. 일찍 와서 먹어서 줄 서있거나 그런 걸 몰랐다"고 밝혔다.

고소영의 이번 곱창 먹방은 최후의 만찬이나 다름없다고. 고소영은 "이번에 건강검진 했는데 선생님이 곱창, 고기를 자제하고 생선, 해산물이나 콩, 두부 이런 것 좀 많이 먹으라 했다. 여기는 마지막은 아니지만 6개월 있다가 다른 집에 갈 것"이라며 당분간 자제하겠다고 밝혔다.


곱창을 먹으며 구독자 애칭을 정하자는 이야기가 나왔다. 제작진은 "뭐 생각해두신 거 없냐"고 물었고 고소영은 "그때 의견이 고소미 나오지 않았냐"고 되물었다. 하지만 고소영은 그 애칭이 너무 싫다며 "제일 싫다. 어렸을 땐 하도 놀림을 받았다. '고소해~', '고소미' 이런 걸로 놀림을 많이 받았다. 그리고 고소미 과자가 있지 않냐. 옛날에 나한테 광고로 들어와서 '장난하나 나한테? 날 놀리는 건가?' 싶었다. 근데 과자가 너무 맛있더라. 어렸을 때 애들이 이름 가지고 너무 놀렸다"고 토로했다.

이어 디저트 가게에 간 고소영은 다시 구독자 애칭 이야기를 꺼냈다. 고소영은 "구독자 애칭 모모로 하고 싶다. 어렸을 때 내 별명"이라며 "어릴 때 사람들이 고소영 이름이 좀 유명하니까 애칭을 하나 만들자 했다. 제가 복숭아를 되게 좋아한다. 복숭아가 일본어로 모모라서 내 모든 주변 사람들은 나를 모모라고 부른다. 중요한 이름을 만들거나 아이디를 만들 때 의미가 있는 거라 '모모 님들' 어떠냐"고 제안했다. 이에 제작진은 "정말 싫어하는 구독자가 댓글 다는 거 아니면 그렇게 가자"고 말했고 고소영은 "고소미보다 낫지 않냐. '소미 님들'이라 부르는 건 나한테 의미가 없다"고 단호하게 말했다.

