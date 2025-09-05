이영애, ‘냉부’서 토크쇼 하차 이유 밝힌다…김영광은 냉장고 대공개

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이영애가 과거 토크 프로그램에서 하차한 이유를 직접 고백한다. 오는 7일 오후 9시 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 '느낌 좋은 배우' 김영광이 10년 만에 출연해 업그레이드된 매력을 공개한다. 이날 김영광은 내향적인 성격 탓에 "제가 재밌는 스타일이 아니라 걱정된다"고 토로하며 특유의 수줍음을 드러낸다. 이를 본 윤남노는 "옆모습만 봐도 멋있다"고 감탄하고, 박은영은 "얼굴만 봐도 재밌다" "키가 너무 커 누가 늘려 놓은 것 같다"며 극찬을 이어간다. 이때 이영애가 "나도 김영광 배우와 비슷한 성격이다"라며 예능에서 하차했던 이유를 밝혀 시선을 끈다.
또한 10년 만에 재회한 김영광과 최현석의 케미도 볼거리다. 최현석은 과거 사진을 보며 "김영광은 지금도 태양처럼 빛나는데, 나는 누가 파먹은 초승달이 됐다"고 자조 섞인 멘트를 날려 웃음을 자아낸다. 이어 "원래 우리 190cm들은 셔츠만 입어도 멋있다"고 허세를 부리자 김풍이 "너무 재수 없다"고 돌직구를 날려 현장을 폭소케 한다.
김영광의 솔직한 매력과 이영애의 깜짝 고백이 더해질 JTBC '냉장고를 부탁해'는 오는 7일 오후 9시 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com