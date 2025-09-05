스포츠조선

“유산만 3번” 한가인, 눈물의 시험관 고백…아들·딸 얻기까지

기사입력 2025-09-05 08:55


“유산만 3번” 한가인, 눈물의 시험관 고백…아들·딸 얻기까지

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한가인이 세 번의 유산 아픔과 시험관 시술 과정을 담담히 고백하며 뜨거운 반향을 일으켰다.

한가인은 지난 4일 자신의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'을 통해 "유산만 세 번 겪고 시험관으로 아들딸 한 방에 임신한 비결은?"이라는 영상에서 힘겨웠던 과거를 털어놨다.

그는 "임신 5주에 피가 비쳐 병원을 찾았는데 결국 계류유산 진단을 받았다. 검사를 해보니 유전적 결함 때문이었다"며 "1년에 같은 시기에 세 번 유산을 겪으며 멘탈이 완전히 무너졌다. 살면서 그렇게 힘든 시절은 없었다"고 회상했다.

이어 "선생님 방에 시험관 성공 사진들이 붙어 있었는데, 언젠가는 거기에 내 사진도 걸리는 게 인생 버킷리스트였다"며 간절했던 당시의 마음을 전했다.

첫 임신 당시를 떠올리며 그는 "10년간 피임하다 아이를 가져야겠다고 하니 두세 달 만에 생겼다. 임신테스트기에 두 줄이 뜨자마자 연정훈과 드라마처럼 박수치고 얼싸안으며 환호했다. 하지만 지금 생각하면 지식이 너무 얕았다"고 고백했다.

한가인은 결국 시험관 시술 끝에 아들 제우, 딸 제이를 품에 안았다. 그는 "출산 때도, 고열로 입원했을 때도 선생님이 늘 곁을 지켜주셨다"며 깊은 감사의 마음을 전했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

2.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

3.

"신성모독" 이민정, 예수상 앞 명품백 사진 논란에 "성당 아닌 행사장"

4.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

5.

'5개월 만 석방' 유아인, 웃음 가득한 근황..봉준호 감독X페기구와 파티[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

2.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

3.

"신성모독" 이민정, 예수상 앞 명품백 사진 논란에 "성당 아닌 행사장"

4.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

5.

'5개월 만 석방' 유아인, 웃음 가득한 근황..봉준호 감독X페기구와 파티[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"기력 부족하고, 수준 이하의 경기력" '美 최고 인기 스타' 손흥민, 英 떠나니까 막말 세례...이적 결정에 "팬들 마음은 아팠을 것"

2.

타팀 감독 마음까지 훔친 16홈런 타자, KIA는 이 선수 어떻게 쓸까

3.

"나 죽거든 네이마르에게..." 일면식도 없는 억만장자가 1조5800억원의 유산 전액을 남긴 이유

4.

레드카드에 격분→女주심 뺨 때린 '초황당'선수의 말로...콜롬비아 구단 "즉각 퇴출 조치"

5.

'굿바이'인데 "축하한다"고?…레전드에게는 왜 반가운 말이 됐을까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.