주영훈, 조폭 납치..목숨 건 작곡 “노래 잘 안 돼 천만 다행”

[스포츠조선 박아람 기자] 작곡가 겸 방송인 주영훈이 조직폭력배에 끌려간 경험을 털어놨다.
6일 방송되는 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '돈이 없지, 자존심이 없냐?'를 주제로 이야기를 나눈다.
주영훈은 "SBS 라디오 끝나고 올 때 방송국 앞에 검정색 자동차가 와있더라. 조직에 계시던 분들이 제 양쪽 팔을 끼고 차에 태워서 어디론 가에 갔다. 가서 무릎 꿇고 앉았더니 '몇 달 몇일까지 댄스곡 두 곡, 발라드 두 곡'을 만들어 오라더라"라고 당시 상황을 전했다.
이어 "사인도 했느냐"는 질문에 그는 "각서를 쓰고 풀려났다"고 답했다.
주영훈은 당시 곡을 만들어야 하는 상황에 처했지만, 어떻게 해야 할지 막막했다고 털어놨다. 곡이 잘 돼도 문제, 잘 안 돼도 문제였던 것.
그는 "작곡가들은 알 거다. 곡을 주긴 줘야하는데 너무 좋은 곡을 주긴 아까웠다. 협박도 당했고 보니까 돈도 안 줄 것 같고 그리고 무서웠다. 그렇다고 안 좋은 곡을 주면 그쪽에서 싫다고 할 게 분명했다"며 "최대한 이 사람이 듣기에는 괜찮은데 잘 안될 것 같은 곡을 줘야한다. 좋은 곡을 만들면 더 힘들어진다"라고 회상했다.
결국 그는 '대충 만든 것 같지만 듣기에는 괜찮게 들리는 곡'을 만들어냈다. 주영훈은 "곡을 들려 줄 때 옆에서 말로 설득했다. '한 귀에 들어오지 않나', '후렴이 젊은 사람들이 좋아하는 멜로디다'이러면 '괜찮다'고 하더라. 살기 위해서 계속 말을 하면서 넘겨야했다"며 협박과 강요가 난무했던 당시를 떠올렸다.
"결국에는 곡을 줬냐"는 질문에 그는 "줬다. 살아야하니까. 곡은 잘 안 됐다. 오히려 천만 다행이다"라고 했다.
