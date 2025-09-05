스포츠조선

'마약 사범' 유아인, 2월 출소→9월 자숙 끝..셀럽 파티서 웃음 가득 '복귀' 논란[SC이슈]

최종수정 2025-09-05 11:16

'마약 사범' 유아인, 2월 출소→9월 자숙 끝..셀럽 파티서 웃음 가득…
24일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 배우 유아인이 '마약 투약' 혐의에 대한 영장실질심사를 마친 후 법원을 나와 호송차량으로 향하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.5.24/

[스포츠조선 조지영 기자] 마약 투약 혐의로 법정 구속 됐다가 올해 2월 집행유예를 받고 풀려난 배우 유아인의 근황이 뜻밖의 장소에서 전해져 대중의 공분이 빗발치고 있다.

세계적으로 활동하는 DJ 겸 음악 프로듀서 페기 구는 지난 3일 자신의 개인 계정을 통해 파티에서 만난 봉준호 감독과 유아인이 함께한 모습의 사진을 게재해 화제를 모았다. 봉준호 감독이 페기 구의 팔을 두 손으로 받치며 장난을 받아줬고 이러한 봉준호 감독 옆에는 검은 모자를 눌러쓰고 두 사람을 보며 해맑게 웃는 유아인의 근황이 고스란히 담겨 있어 눈길을 끌었다.

하지만 이 사진은 공개 직후 각종 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 퍼지면서 논란의 중심이 됐다. 출소 후 연예계에 복귀하지 않고 7개월간 자숙을 이어가던 유아인의 밝은 모습이 공개됐기 때문. 여기에 유아인이 봉준호 감독과 함께했다는 이유만으로 일각에서는 "유아인이 봉준호 감독의 차기작으로 복귀하는 것 아니냐"라는 우려의 시선이 쏟아지고 있다. 현재 사진은 삭제됐지만 이 사진은 캡처돼 대중으로부터 많은 비난을 사고 있는 중.


'마약 사범' 유아인, 2월 출소→9월 자숙 끝..셀럽 파티서 웃음 가득…
앞서 유아인은 지난 2020년 9월부터 2022년 3월까지 서울 일대 병원에서 미용 시술을 위한 수면 마취를 이유로 프로포폴 등 의료용 마약류를 181차례에 걸쳐 상습 투약했고, 지난 2021년 5월부터 이듬해 8월까지 타인 명의로 수면제 1100여정을 불법 처방해 매수, 지난해 1월 절친 작가 최모 씨 등과 함께 미국에서 대마를 흡연하고 동석한 타인에게 흡연을 교사한 혐의까지 더하며 재판에 넘겨졌다.

이러한 유아인은 지난해 9월 마약 상습 투약으로 1심에서 징역 1년을 선고받고 법정 구속되면서 사실상 연기 활동을 중단하게 됐다. 그리고 올해 2월 열린 2심에서 징역 1년에 집행유예 2년으로 감형받아 석방, 지난 7월 3일 열린 대법원 상고심 심리에서 징역 1년에 집행유예 2년, 벌금 200만원을 선고한 원심 판결을 확정했다.

초유의 마약 논란으로 법정 구속까지 된 유아인 때문에 피해를 입은 작품도 상당하다. 유아인이 촬영한 신작들이 그의 마약 스캔들로 한참 동안 창고에서 묵히며 개봉되지 못하거나 공개하지 못하는 악재를 맞은 것. 유아인의 리스크를 정면으로 맞선 넷플릭스 시리즈 '종말의 바보'는 지난해 고민 끝에 작품을 공개했지만 각종 논란으로 흥행에 실패했다. 이후 4년간 묵힌 영화 '승부'(김형주 감독)가 올해 3월 개봉됐고 작품 자체에 대한 호평과 이병헌의 열연으로 27일 만에 200만 관객을 동원했다. 또다른 유아인의 차기작이었던 영화 '하이파이브(강형철 감독)'도 지난 5월, 4년 만에 극장 개봉에 성공, 189만명의 관객을 모으며 마무리를 지었다.

'승부'와 '하이파이브' 모두 작품성, 배우들의 호연이 빛났던 작품이라는 호평을 얻었음에도 높았던 '유아인 리스크' 벽을 넘지 못해 여러모로 아쉬움을 남겼다. 그나마 다행이었던 '승부'는 그나마 손익분기점(180만명)을 넘으며 제작진이 한숨을 돌렸지만 '하이파이브'는 손익분기점(290만)을 돌파하지 못하며 제작진에 큰 손해를 안겼다.

유아인을 둘러싼 불편한 시각이 여전히 계속되고 있는 가운데 페기 구, 봉준호 감독과 친분을 과시한 사진 한 장으로 '복귀설'이 수면 위로 떠오르게 된 상황. '마약 사범' 타이틀을 벗지 못한 유아인의 짧은 자숙과 복귀가 이뤄질지 영화계는 물론 대중의 관심이 쏠리고 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

2.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

3.

인기 혼성그룹 멤버 A씨, 자녀 앞 불륜 후 폭행·방치 의혹[종합]

4.

이수지, '전세 사기'로 전재산 잃고 '청탁설'까지 고통…"이건 내 실력"

5.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 오늘(5일) 결혼…사회는 유재석, 예비신부 정체 꽁꽁[SC이슈]

2.

MC몽, '이승기♥' 이다인 공개저격 심경고백 "이제 내가 잘하는거 해야지"[SC이슈]

3.

인기 혼성그룹 멤버 A씨, 자녀 앞 불륜 후 폭행·방치 의혹[종합]

4.

이수지, '전세 사기'로 전재산 잃고 '청탁설'까지 고통…"이건 내 실력"

5.

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'지메시'지소연 3년만의 英컴백,버밍엄시티 깜짝 임대...이금민과 한솥밥

2.

[오피셜] '손흥민 방출보다 더 충격' 레비 토트넘 회장 사임...BBC "구단 역사상 가장 논쟁적인 인물"

3.

"기력 부족하고, 수준 이하의 경기력" '美 최고 인기 스타' 손흥민, 英 떠나니까 막말 세례...이적 결정에 "팬들 마음은 아팠을 것"

4.

"나 죽거든 네이마르에게..." 일면식도 없는 억만장자가 1조5800억원의 유산 전액을 남긴 이유

5.

타팀 감독 마음까지 훔친 16홈런 타자, KIA는 이 선수 어떻게 쓸까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.