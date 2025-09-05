신화 김동완, 돌연 예능계 은퇴 선언→일침 "만만한 노땅만 부른다”

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 그룹 신화 멤버 김동완이 예능 출연에 대한 불편한 심경을 털어놨다.
지난 4일 김동완은 개인 SNS를 통해 "예능 섭외 좀 그만 들어왔으면 좋겠다. 나는 웃길 자신도 없고, 진짜 이야기를 대중 앞에서 꺼내고 싶지도 않다. 과거를 건드리는 건 스스로에게 상처만 남긴다. 행복한 척, 성공한 척 하면서 조용히 살면 안 되나? 그냥 좀 가만히 놔뒀으면 좋겠다"고 밝혔다.
이에 팬들은 "막상 예능 나감 잘 할 거면서"라고 댓글을 남겼고, 김동완은 "나가면 열심히 쥐어 짜고 이게 뭐 하는 건가 싶어서 집에 와서 과음하고.. 그 반복이 괴롭다"라고 호소했다.
또 팬들은 김동완의 방송 활동을 보고 싶다며 응원 댓글을 남겼지만, 그는 "난 무대, 드라마, 홈쇼핑처럼 노력한 만큼 결과가 나오는 걸 하고 싶다"며 소신을 드러냈다.
또 "섭외할 만한 사람이 없나 봐요"라는 팬의 말에는 "빙고. 그게 보이니 더 하기 싫은 요즘 분위기도 있어"라고 답했고, "간절하게 섭외를 기다리는 분들에게 기회가 갔으면 좋겠다"는 말에는 "왜 기다리는 사람은 외면하고 만만한 노땅만 부르냐"고 꼬집었다.
다만 '신화방송 시즌2' 권유에 대해서는 "당연히 해야지. 멤버들이 웃겨줄 테니까"라며 팬들에게 웃음을 안겼다.
