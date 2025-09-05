'은중과 상연' 감독도 김고은도 뜯어말린 박지현.."중학생 연기, 내가 …

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 박지현이 중학생 연기에 대한 욕심을 내비쳤다.
넷플릭스는 5일 오전 서울 중구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '은중과 상연'(송혜진 극본, 조영민 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 조영민 감독, 김고은, 박지현이 참석했다.
조영민 감독은 "감독님 혹시 중학생 제가 읽나요? 해서 참아달라고 했다"고 말했다. 김고은은 "리딩 끝나고 식사를 하는데도 감독님한테 왜 안되는 건지 물어보더라. 그래서 제가 지현이랑 그렇게 친하지 않았음에도 손을 잡으면서 '그걸 꼭 얘기를 해야해?'라고 했던 기억이 난다"고 말했다.
'은중과 상연'은 매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중과 상연의 모든 시간들을 마주하는 이야기를 담는 작품. '브람스를 좋아하세요?', '사랑의 이해'를 연출했던 조영민 감독이 연출을 맡아 10대부터 40대까지, 서로의 삶을 끊임없이 스쳐온 두 친구의 서사를 담아낸다. 김고은과 박지현이 각각 은중과 상연으로 분해 섬세한 감정의 변화를 표현하며 우정을 중심으로 동경과 질투 등 누구나 한 번쯤 느껴봤을 복합적인 감정을 디테일하게 완성할 것으로 보인다.
'은중과 상연'은 오는 12일 넷플릭스를 통해 공개된다.
