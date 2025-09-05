스포츠조선

[단독]대세 이준영, 'MBC 대학가요제'로 MC 신고식…2025년 쉼 없는 질주

기사입력 2025-09-05 14:29


[단독]대세 이준영, 'MBC 대학가요제'로 MC 신고식…2025년 쉼 …
이준영. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 2025년을 뜨겁게 달군 '대세' 이준영이 청춘 음악 축제의 진행까지 맡으며 활동 스펙트럼을 더 넓힌다.

스포츠조선 취재 결과, 이준영은 오는 10월 열리는 'MBC 대학가요제' MC로 나선다.

이준영은 올해 2월 넷플릭스 시리즈 '멜로무비'를 시작으로, 3월 '폭싹 속았수다', 4월 '약한영웅 Class 2'와 KBS2 드라마 '24시 헬스클럽'까지 쉼 없는 작품 행보를 이어왔다. 장르와 플랫폼을 넘나드는 활약으로 글로벌 시청자들의 주목을 받았고, 오는 22일에는 새 앨범 '라스트 댄스'를 발표하며 5년 만의 가수 복귀를 앞두고 있다.

특히 오는 12월 'ACON 2025' MC로도 나설 예정이라, '대학가요제'가 그의 본격적인 MC 신고식 무대가 될 전망이다. 아이돌 그룹 출신으로 무대 경험이 풍부한 만큼, 음악과 무대를 누구보다 잘 이해하는 이준영이 이번 '대학가요제'에서 어떤 새로운 매력을 보여줄지 기대가 모인다.

'MBC 대학가요제'는 1977년 시작해 수많은 명곡과 스타를 배출하며 한국 대중음악사의 산실로 자리 잡았다. 2012년을 끝으로 잠시 멈췄던 무대가 13년 만에 '2025 대학가요제-청춘을 켜다'라는 타이틀로 부활한다. 김문기 PD가 메인 연출로 진두지휘할 예정이다.

오는 10월 3일 부산 해양대학교에서 열리며, 10월 26일 오후 10시 50분에 방송된다.


[단독]대세 이준영, 'MBC 대학가요제'로 MC 신고식…2025년 쉼 …
'2025 MBC 대학가요제' 포스터. 사진 제공=MBC



정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 故 송해와 부부 생활 고백..“리얼 입맞춤에 깜짝”

2.

송하윤 '학폭' 폭로 美거주자 끝까지 간다..韓소송→'궁금한 이야기Y' 출연

3.

주영훈, 조폭 납치..목숨 건 작곡 “노래 잘 안 돼 천만 다행”

4.

은지원, ♥9세 연하와 신혼집 정했다..."아내 취향 다 맞출 것"

5.

안선영, 캐나다서 이방인 차별에 분노 "은행도 막혀..아시안 면박까지"

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 故 송해와 부부 생활 고백..“리얼 입맞춤에 깜짝”

2.

송하윤 '학폭' 폭로 美거주자 끝까지 간다..韓소송→'궁금한 이야기Y' 출연

3.

주영훈, 조폭 납치..목숨 건 작곡 “노래 잘 안 돼 천만 다행”

4.

은지원, ♥9세 연하와 신혼집 정했다..."아내 취향 다 맞출 것"

5.

안선영, 캐나다서 이방인 차별에 분노 "은행도 막혀..아시안 면박까지"

스포츠 많이본뉴스
1.

좀비보다 무서운 LG야구 '아무리 때려봐라 우리가 죽나' [수원 현장]

2.

"현장이 원했다" KIA 5억 FA 미스터리…2군 방치→은퇴 수순 밟나

3.

'연봉 1위' 김하성 내보내니 술술 풀리는 탬파베이, 7연승 질주 PS 확률 급상승..대체 유망주 유격수도 쓸만해

4.

'오타니 천적' NL 사이영상 굳혔다, 스킨스 6이닝 8K 무실점 9승...김혜성은 무안타, LAD 3-5 PIT

5.

"폰세 연승? 우리 상대론 이긴 적 없잖아" LG의 선두질주, 염갈량의 이유있는 자신감…신기록은 중요치 않다 [수원포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.