스포츠조선

[단독]김민주, 'MBC 대학가요제' 이끈다…'음중' 최장 MC의 귀환

기사입력 2025-09-05 14:34


[단독]김민주, 'MBC 대학가요제' 이끈다…'음중' 최장 MC의 귀환
김민주. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] '쇼! 음악중심' 최장 MC 출신인 김민주가 13년 만에 부활하는 전통 무대에서 다시 한 번 진행 실력을 발휘한다.

스포츠조선 취재 결과, 아이즈원 출신 배우 김민주는 오는 10월 열리는 'MBC 대학가요제' MC로 출격한다.

음악과 연기를 모두 아우르며 성장해온 김민주가 이번에는 청춘 음악 축제의 얼굴로 나서며 기대를 모은다. 김민주는 2018년 걸그룹 아이즈원으로 데뷔해 '라비앙로즈', '비올레타', '피에스타', '환상동화', '파노라마' 등 수많은 히트곡으로 국내외 팬들의 사랑을 받았다.

이후 드라마 '금혼령, 조선 혼인 금지령', '커넥션', '언더커버 하이스쿨', 영화 '청설' 등에 출연하며 배우로서도 눈도장을 찍었다. 내년에는 드라마 '샤이닝'으로 첫 주연을 맡으며 차세대 연기 기대주로 자리매김할 예정이다.

진행자로서 행보도 빛났다. MBC '쇼! 음악중심', tvN D 스튜디오 '겟잇뷰티' MC로 활약한 바 있다. 특히 2020년 6월부터 2023년 1월까지 무려 2년 7개월 동안 '쇼! 음악중심' MC를 맡으며 역대 단일기간 최장 기록을 세웠다. 음악방송 최장 MC 기록을 가진 김민주가 이번에는 원조 음악 축제 'MBC 대학가요제'까지 책임지게 된 셈이다.

또 '쇼! 음악중심' 당시 프로그램을 연출했던 김문기 PD와 이번 'MBC 대학가요제'에서 다시 한 번 호흡을 맞추는 것도 관심사다. MBC 음악 예능의 명성을 이끌어온 김문기 PD와 김민주의 재회는 특별한 시너지를 발휘할 것으로 보인다.

'MBC 대학가요제'는 1977년 시작해 수많은 스타와 명곡을 배출한 한국 대중음악사의 상징적인 무대다. 2012년을 끝으로 막을 내린 뒤 13년 만에 '2025 대학가요제-청춘을 켜다'라는 타이틀로 돌아온다.

오는 10월 3일 부산 해양대학교에서 막을 올리며, 10월 26일 오후 10시 50분 전파를 탄다.


[단독]김민주, 'MBC 대학가요제' 이끈다…'음중' 최장 MC의 귀환
'2025 MBC 대학가요제' 포스터. 사진 제공=MBC

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 故 송해와 부부 생활 고백..“리얼 입맞춤에 깜짝”

2.

송하윤 '학폭' 폭로 美거주자 끝까지 간다..韓소송→'궁금한 이야기Y' 출연

3.

주영훈, 조폭 납치..목숨 건 작곡 “노래 잘 안 돼 천만 다행”

4.

은지원, ♥9세 연하와 신혼집 정했다..."아내 취향 다 맞출 것"

5.

안선영, 캐나다서 이방인 차별에 분노 "은행도 막혀..아시안 면박까지"

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 故 송해와 부부 생활 고백..“리얼 입맞춤에 깜짝”

2.

송하윤 '학폭' 폭로 美거주자 끝까지 간다..韓소송→'궁금한 이야기Y' 출연

3.

주영훈, 조폭 납치..목숨 건 작곡 “노래 잘 안 돼 천만 다행”

4.

은지원, ♥9세 연하와 신혼집 정했다..."아내 취향 다 맞출 것"

5.

안선영, 캐나다서 이방인 차별에 분노 "은행도 막혀..아시안 면박까지"

스포츠 많이본뉴스
1.

좀비보다 무서운 LG야구 '아무리 때려봐라 우리가 죽나' [수원 현장]

2.

"현장이 원했다" KIA 5억 FA 미스터리…2군 방치→은퇴 수순 밟나

3.

'연봉 1위' 김하성 내보내니 술술 풀리는 탬파베이, 7연승 질주 PS 확률 급상승..대체 유망주 유격수도 쓸만해

4.

'오타니 천적' NL 사이영상 굳혔다, 스킨스 6이닝 8K 무실점 9승...김혜성은 무안타, LAD 3-5 PIT

5.

"폰세 연승? 우리 상대론 이긴 적 없잖아" LG의 선두질주, 염갈량의 이유있는 자신감…신기록은 중요치 않다 [수원포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.