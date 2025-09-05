[전문] 소지섭·옥택연 소속사 51K “사칭 피해 주의…금품 요구=전부 …

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 소지섭, 옥택연 등이 소속된 51K가 사칭 피해 주의를 당부했다. 최근 공식 매니저와 회사를 사칭해 금품을 요구하는 사기 행위가 잇따르고 있어 팬들의 각별한 주의가 필요하다.
최근 당사 및 당사 매니저를 사칭하여 금전적 이득을 취하려는 사기 행위가 빈번하게 발생하고 있다"며 "팬분들의 각별한 주의를 부탁드린다"고 밝혔다.
마지막으로 51K는 "이 같은 요구는 불법 행위에 해당한다"며 "사칭이 의심되는 경우 절대 응하지 말고 즉시 경찰과 당사로 신고해 달라"고 전했다. 아울러 향후 발생하는 사칭 및 사기 행위에 대해 강경 대응할 방침임을 예고했다.
안녕하세요. 51K입니다.
최근 당사 및 당사 매니저를 사칭하여 금전적 이득을 취하려는 사기 행위가 빈번하게 발생하고 있어, 팬분들의 각별한 주의를 부탁드립니다.
사칭자는 유료 멤버쉽 회원권 가입을 통하여 소속 배우와의 미팅 및 행사 참여 등을 권유하고 있습니다.
당사는 소속 배우 이름을 건 멤버쉽 회원권을 발생하지 않으며, 어떠한 경우에도 금품을 요구하지 않는 점을 다시 한번 말씀드립니다.
이 같은 요구는 모두 불법 행위에 해당, 사칭이 의심되는 경우 절대 응하지 마시고, 즉시 경찰과 당사로 신고해 주시기 바랍니다.
51K는 해당 사안의 심각성을 인지하고 있으며, 사칭 및 사기 행위에 대해 강경 대응을 진행할 예정입니다.
감사합니다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com