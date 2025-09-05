정은표, 자식농사 줄줄이 대박났다..'서울대 子' 이어 막내도 기특 "형…

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 정은표가 서울대 진학 후 다이어트까지 성공한 큰 아들에 이어 막내 아들의 근황을 전했다.
5일 정은표는 "형이 러닝해서 살 뺀 게 좋아 보였는지 막내도 러닝을 시작했다. 시간 나는 대로 뛰는데 빠른 속도는 아니지만 5km를 달린다"라며 열심히 뛰는 아들의 뒷모습을 바라봤다.
그러면서 "백화점 가서 맛있는 거 먹고 러닝화 사러 갔는데 동생 챙기는 모습이 너무 예뻐 보여서 내가 계산하겠다고 했더니 기어코 자기가 사겠다고 한다 서로 돈 내겠다고 실랑이 벌이다 이놈이 슬쩍 뒤로 물러난다. '그래요 그럼 아빠가 내세요' 뭐지 생색은 지가 내고 돈은 내가 내고 약간 손해 보는 느낌인데~ 아들 고집을 좀 더 부리면 안되겠니?"라며 가족들간의 에피소드로 웃음을 자아냈다.
그는 "웅이는 먹는 걸 참 좋아했다. 아마도 어린 나이에 방송에 출연하고 사람들한테 주목받으면서 생기는 스트레스를 푸는 나름의 방법이었지 싶다. 정말 극단적으로 유언도 했었다. '지웅아 아빠 죽으면 꼭 살 빼 이거 유언이야' 물론 웃으면서 했던 말이지만 진심이었다"라며 아들이 다이어트를 적극적으로 독려했음을 밝혔다.
앞서 정지웅은 50kg를 감량한 비결에 대해 군대서 다이어트를 목표로 러닝을 꾸준히 했다며 "'뛴 걸음 마일리지'라 해서 250km 마다 휴가를 하루씩 줬다. 1,000km을 뛰어서 총 4일 최대로 받았다"고 밝혀 휴가라는 포상도 있었음을 전한 바 있다.
