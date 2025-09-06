스포츠조선

박나래, 파격 등 노출로 이태원 활보 "레슬링 출전하냐" ('나혼산')

기사입력 2025-09-06 00:12


박나래, 파격 등 노출로 이태원 활보 "레슬링 출전하냐" ('나혼산')

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '나혼산' 박나래가 파격적인 의상으로 이태원 프리덤을 즐겼다.

5일 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에서는 박나래의 전원주택 관리 일상이 공개됐다.

박나래는 홀로 찍은 '예부랑' 웨딩화보를 세로 3m, 가로 2m의 초대형 네온사인 작품으로 재탄생시켰다. 박나래는 "이번에 제가 예부랑으로 작품을 남기지 않았냐. 그걸 제대로 기념하고 싶었다"며 "이런 쪽으로 전문가인 노홍철 오빠한테 소개를 받았다. 네온사인계에 진짜 유명한 작가님이 계시는데 이 분이라면 제가 원하는 걸 해줄 수 있을 거 같다 해서 개인적으로 DM을 보냈다"고 밝혔다.

압도적인 크기에 전문가는 "국립중앙박물관은 가야지 이 크기가 나온다"고 말했고 기안84는 "전시회에서도 저렇게 큰 그림 못 봤다"고 혀를 내둘렀다. 박나래는 "이왕 하는 거 내가 하고 싶은 걸 그대로 하자 그래서 힘 좀 썼다"고 밝혔다.

이어 전등이 켜지자 작품은 더욱 황홀하게 변했다. 작품명을 추천해달라는 말에 작가는 "작품에 적힌 문구로 하면 될 거 같다. '나는 나인 게 감사하다'"라고 설명했고 박나래는 "내가 박나래인 게 너무 행복하다"고 감격했다.

조개에서 깨어난 '알부랑' 작업을 마친 후 박나래는 전원주택 마당 작업에 나섰다. 노천탕에는 낙엽과 먼지가 가득했고 바닥에는 감나무에서 떨어진 감이 썩어가고 있었다. 박나래는 "개판났다 개판 났어"라며 "10일 안 치운 게 이 정도"라고 토로했다.

낙엽 청소를 위해 에어건까지 샀지만 배터리를 따로 사야 하는 줄 몰랐던 박나래. 박나래는 결국 직접 낙엽을 쓸고 닦았다. 노천탕을 치우면서 바퀴벌레까지 손으로 덥석 잡는 박나래에 리정이 놀라자 키는 "벌레가 너무 많으면 익숙해진다"고 밝혔다.


박나래, 파격 등 노출로 이태원 활보 "레슬링 출전하냐" ('나혼산')
끝없는 정원 청소에 박나래는 "전현무 오빠나 부를 걸. 이거 봤으면 절대 전원주택 얘기 안 했을 텐데"라고 토로했다.


박나래는 "4D 방송이어야 제 마음을 알 텐데 감이 7월부터 9월까지 계속 떨어진다. 떨어지는 게 문제가 아니라 썩어서 감식초처럼 쉰다. 심지어 기모처럼 털이 생긴다. 썩은 냄새가 같이 난다"며 헛구역질을 했다.

녹슨 솥뚜껑을 닦는 와중에도 감은 계속 떨어졌다. 박나래는 전현무에게 "이래도 주택살이 할 거냐"고 물었고 전현무는 "정 떨어지기 시작했다"고 밝혔다.

식사에 핫한 말차라테까지 즐긴 박나래는 외출을 위해 등이 훅 파인 파격적인 의상으로 변신했다. 박나래의 파격 의상에 전현무는 "'코빅'이 부활했냐", 코쿤은 "레슬링복이냐"고 놀려 웃음을 자아냈다. 박나래는 "노멀하게 입는 건 저한테 안 어울린다. 저런 옷을 입었을 때 내 자신이 거기에 푹 빠진 게 너무 좋다. 내 자신을 더 사랑하게 된다"고 밝혔다.

화려하게 입고 단골 바를 찾아간 박나래. 박나래의 등장에 사장님과 손님들이 모두 박나래를 반겼다. 박나래는 "우리 동네는 혼술 느낌이 별로 안 난다. 말 걸어주고 '같이 한잔 하자' 하니까 다 친해지고 저도 너무 좋아서 분기별로 한번씩 간다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸, 1살에 표지 모델된 이유 있었네...♥김다예, 모태미녀 인증

2.

[SC현장] "'북극성', 이기고 싶습니다".,'은중과 상연' 김고은·박지현 눈물까지 쏟은 진심 (종합)

3.

김영철, 마비성 장폐색 투병에 합병증 얻었다 "급격히 살 빠져 생긴 병"

4.

'장동건♥' 고소영, 과자 광고 제안 받고 분노 "장난하나, 놀리는 줄"

5.

김민석, 가슴 아픈 부친상..“큰 슬픔 속 장례 준비 중”

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸, 1살에 표지 모델된 이유 있었네...♥김다예, 모태미녀 인증

2.

[SC현장] "'북극성', 이기고 싶습니다".,'은중과 상연' 김고은·박지현 눈물까지 쏟은 진심 (종합)

3.

김영철, 마비성 장폐색 투병에 합병증 얻었다 "급격히 살 빠져 생긴 병"

4.

'장동건♥' 고소영, 과자 광고 제안 받고 분노 "장난하나, 놀리는 줄"

5.

김민석, 가슴 아픈 부친상..“큰 슬픔 속 장례 준비 중”

스포츠 많이본뉴스
1.

"현장이 원했다" KIA 5억 FA 미스터리…2군 방치→은퇴 수순 밟나

2.

좀비보다 무서운 LG야구 '아무리 때려봐라 우리가 죽나' [수원 현장]

3.

"협박·괴롭힘 멈춰주세요" 43홈런+131타점 거포 가족의 절규, 누가 이들을 불안하게 만드나 [SC포커스]

4.

'연봉 1위' 김하성 내보내니 술술 풀리는 탬파베이, 7연승 질주 PS 확률 급상승..대체 유망주 유격수도 쓸만해

5.

'와 이 선수들 대체 어떻게 모았지?' 이종범부터 윤석민까지, 믿기지 않는 한일전 열리나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.