아이브, 신곡 'XOXZ' 또 터졌다…뮤뱅→음중 1위 2관왕

|
[스포츠조선 고재완 기자] 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 신곡 'XOXZ(엑스오엑스지)'로 2관왕을 달성했다.
아이브는 지난 6일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에 출연해 네 번째 미니 앨범 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'의 타이틀곡 'XOXZ'로 1위를 차지했다. 이로써 아이브는 KBS2 '뮤직뱅크'에 이어 신곡 'XOXZ'로 두 번째 트로피를 들어올렸다.
|
아이브는 지난달 25일 신보 '아이브 시크릿'을 발매하고 약 7개월 만에 컴백했다. 앨범은 화려한 겉모습 뒤 숨겨진 이면을 조명해 팀의 입체적인 모습을 그려냈으며, 타이틀곡 'XOXZ'는 복합적인 감정을 묵직한 리듬과 세련된 멜로디 위에 풀어내 강렬한 여운을 남긴다.
현재 아이브는 음악방송뿐 아니라 방송, 콘텐츠 등을 종횡무진하며 활약을 이어가고 있다. 따로 또 같이 각종 콘텐츠에 출연해 다채로운 매력을 전하고 있는 가운데, 이들이 펼칠 향후 행보에 관심이 집중된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com