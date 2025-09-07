스포츠조선

아이딧, 데뷔앨범 '아이 디드 잇.' 콘셉트 보니…'하이엔드 청량돌'의 '아이스 캠프'

기사입력 2025-09-07 17:23


사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 스타쉽엔터테인먼트(이하 스타쉽)의 초대형 프로젝트 '데뷔스 플랜(Debut's Plan)'을 통해 탄생한 뉴 보이 그룹 아이딧(IDID)이 청량미와 함께 유니크한 아우라로 다채롭게 채운 아이스 블루 무드의 캠프파이어로 글로벌 케이팝 팬들의 호기심을 자극했다.

스타쉽은 지난 6일 아이딧(IDID)의 첫 번째 미니 앨범 '아이 디드 잇.(I did it.)' 발매를 앞두고 그룹이 걸어갈 이색적인 세계관이 표현된 '아이스 캠프(ICE CAMP)' 콘셉트 포토를 공개해 팬들의 이목을 집중시키고 있다.

공개된 '아이스 캠프(ICE CAMP)' 콘셉트 포토는 아이딧(IDID) 멤버들의 개별 포토, 유닛 포토, 단체 포토 등 다양한 구성으로 완성됐다. 개별 포토에는 유니크한 의상과 소품으로 멤버 각자의 매력을 극대화한 컷들이 담겨 있으며, 유닛 포토와 단체 포토에는 옹기종기 모여 캠프파이어를 즐기거나 마시멜로를 먹기도 하고, 체스를 두다 지쳐 잠이 들기도 하는 등 하이틴 감성을 제대로 만끽 중인 순간들이 포착돼 있다.


사진 제공=스타쉽엔터테인먼트
이는 앞서 전날 아이딧(IDID)이 공개한 '아이스 캠프(ICE CAMP)' 초대장 속 아이딧(IDID)의 마스코트 '두두(DODO)'를 통해 상상하던 일이 실제로 이뤄진 듯한 기분 좋은 설렘을 전달한다. 더불어 앞으로 아이딧(IDID)과 함께 쌓아갈 추억에 팬들의 설렘이 더해지며 그 첫걸음이 될 첫 번째 미니 앨범 '아이 디드 잇.(I did it.)'에 기대감이 쏠리고 있다.

아이딧(IDID)은 '아티스트의 명가' 스타쉽이 준비한 초대형 프로젝트 '데뷔스 플랜(Debut's Plan)'에서 노래, 춤, 표현력, 소통 능력 등 다양한 플랜을 거치며 올라운더 실력을 인정받은 멤버들로 구성된 7인조 보이 그룹이다. 본격 데뷔 전 하이틴 힙합 장르 'STEP IT UP'으로 프리 데뷔까지 성공적으로 마치며 완성형 아이돌로 눈도장을 찍은 아이딧(IDID)이 팬들의 기대치에 부응할 것으로 관심을 모으고 있다.

시원한 얼음과 '아이스 블루' 컬러를 강조한 콘텐츠를 공개하며 '하이엔드 청량돌'로 출격을 예고한 아이딧(IDID)은 오는 9월 15일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 미니 앨범 '아이 디드 잇.(I did it.)'을 발매한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

