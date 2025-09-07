아이딧, 데뷔앨범 '아이 디드 잇.' 콘셉트 보니…'하이엔드 청량돌'의 …

|
[스포츠조선 정빛 기자] 스타쉽엔터테인먼트(이하 스타쉽)의 초대형 프로젝트 '데뷔스 플랜(Debut's Plan)'을 통해 탄생한 뉴 보이 그룹 아이딧(IDID)이 청량미와 함께 유니크한 아우라로 다채롭게 채운 아이스 블루 무드의 캠프파이어로 글로벌 케이팝 팬들의 호기심을 자극했다.
스타쉽은 지난 6일 아이딧(IDID)의 첫 번째 미니 앨범 '아이 디드 잇.(I did it.)' 발매를 앞두고 그룹이 걸어갈 이색적인 세계관이 표현된 '아이스 캠프(ICE CAMP)' 콘셉트 포토를 공개해 팬들의 이목을 집중시키고 있다.
아이딧(IDID)은 '아티스트의 명가' 스타쉽이 준비한 초대형 프로젝트 '데뷔스 플랜(Debut's Plan)'에서 노래, 춤, 표현력, 소통 능력 등 다양한 플랜을 거치며 올라운더 실력을 인정받은 멤버들로 구성된 7인조 보이 그룹이다. 본격 데뷔 전 하이틴 힙합 장르 'STEP IT UP'으로 프리 데뷔까지 성공적으로 마치며 완성형 아이돌로 눈도장을 찍은 아이딧(IDID)이 팬들의 기대치에 부응할 것으로 관심을 모으고 있다.
시원한 얼음과 '아이스 블루' 컬러를 강조한 콘텐츠를 공개하며 '하이엔드 청량돌'로 출격을 예고한 아이딧(IDID)은 오는 9월 15일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 미니 앨범 '아이 디드 잇.(I did it.)'을 발매한다.
