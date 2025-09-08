김종국, '아내 LA출신 화장품 CEO설' 직접 입 연다 "이건 정확하게…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 가수 김종국이 아내를 둘러싼 루머에 직접 입을 연다.
김동현은 "운동 때문에 트러블이 생길 것"이라고 예언했고, 김종국 또한 "유일하게 운동 때문에 다퉜다"고 털어놨다.
특히 김희철은 "이미 소문이 많이 났다. 형수님을 본 사람이 아무도 없는데 LA 출신 사업가라는 소리가 있다"고 언급해 눈길을 끌었다.
|
김희철은 이런 루머들을 언급한 것. 이에 김종국은 "다른 건 얘기 안하는데 이건 말하겠다. 지금 나오는 얘기들은…"이라고 입을 열어 궁금증을 자아냈다.
김종국은 지난 5일 서울 모처에서 비연예인 여성과 결혼식을 올렸다. 결혼식은 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행됐다. 특히 김종국은 자신이 초대한 하객들에게도 결혼식 전날까지 예식 장소를 공개하지 않는 등 철통 보안을 유지해 화제를 모았다.
결혼식 사회는 유재석이 맡았으며, 신혼여행은 연기했다. 김종국은 62억원 전액 현금을 주고 매입한 서울 강남구 논현동 고급 빌라에서 신접살림을 시작한다.
