이성경, 청순美 여신으로 변했다…"10년만에 색다른 변신" 눈길

기사입력 2025-09-08 10:03


사진=판타지오

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이성경이 새로운 매력을 발산했다.

이성경은 앞서 지난 7월, 소속사 판타지오와 전속 계약 체결 소식을 전하며 새로운 출발을 알린 바 있다.

8일 이성경의 새 소속사 판타지오는 물오른 비주얼에 절제된 분위기가 돋보이는 여러 장의 프로필을 공개했다. 이번 프로필은 이성경이 배우로 데뷔한지 10여 년 만에 찍은 첫 프로필로 의미를 더하며 청순과 우아함이 공존하는 이성경만의 비주얼 스펙트럼을 고스란히 담아내 눈길을 끈다.

공개된 사진 속 이성경은 화이트 셔츠에 청바지, 긴 생머리를 늘어뜨려 군더더기 없이 내추럴한 분위기를 연출, 화려한 꾸밈없이도 오로지 눈빛과 독보적 아우라로 감도 높은 A컷을 완성해 감탄을 자아낸다.

또 다른 컷에서 블랙 슬리브리스에 로우번 헤어스타일로 우아함을 드러낸 이성경은 슬며시 머금은 미소로 특유의 사랑스러움과 차원이 다른 고혹미를 동시에 발산하고 있다.


사진=판타지오

사진=판타지오

사진=판타지오
핑크 컬러의 홀터넥 드레스를 입고 드라마틱한 자태를 뽐낸 이성경도 눈에 띈다. 카메라를 응시하는 이성경의 서사를 가득 품은 듯한 눈빛은 앞으로 그가 연기할 다양한 캐릭터에 대한 기대감을 고조시키고 있다.

이성경은 최근 종영한 JTBC 금요시리즈 '착한 사나이'에서 버거운 현실 속에서도 꿈과 사랑을 지키기 위해 용기를 잃지 않는 강미영 역을 맡아 감성 '로맨스 퀸'의 저력을 입증했다. 특히 가수 지망생 캐릭터를 완벽히 구현하기 위해 드라마 속 피아노 연주와 노래를 이성경이 직접 소화하면서 출중한 실력으로 큰 화제를 모았다.

또한 이성경은 지난해 개막 이후 연일 매진을 기록하며 흥행몰이 중인 뮤지컬 '알라딘'의 자스민 역으로 관객들과 만나고 있다. 뮤지컬 데뷔작인 '알라딘' 속 자스민의 당당함과 사랑스러운 매력으로 무대를 꽉 채우며 '입덕 유발' 중인 이성경은 그의 영어 이름 '바이블리'에서 따온 '블스민'이라는 새 애칭도 얻게 되었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

