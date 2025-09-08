스포츠조선

[공식] 엑소, 컴백…SM "세훈 대체복무 끝나면 그룹 활동"

기사입력 2025-09-08 10:21


[공식] 엑소, 컴백…SM "세훈 대체복무 끝나면 그룹 활동"

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엑소의 시계가 다시 돌아간다.

8일 오전 1시 26분경 엑소 공식 SNS 계정을 통해 깜짝 공개된 이미지는 광활한 우주 속 개기월식의 순간을 연상케 하는 형상과 함께 '디셈버 2025'라는 텍스트를 담아 화제가 되고 있다.

특히 해당 이미지에는 2012년 데뷔와 동시에 'K팝 세계관 붐'을 일으킨 엑소의 세계관 스토리에 기반한 '웬 위 비컴 트루 원, 어 뉴 월드 어웨이큰스(WHEN WE BECOME TRUE ONE, A NEW WORLD AWAKENS, 진정한 하나가 되는 날, 새로운 세계가 열린다)라는 의미심장한 문구도 포함되어 전 세계 팬들의 궁금증을 증폭시켰다.

엑소는 현재 대체 복무 중인 멤버 세훈이 복귀하는 대로 그룹으로서 활발한 활동을 펼치고 팬들과 다방면으로 만날 계획이어서 더욱 기대를 모은다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com



