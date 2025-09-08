스포츠조선

서인영, 이혼 11개월만 새출발한다…머리 싹둑 자르고 더 어려진 근황

기사입력 2025-09-08 13:50


서인영, 이혼 11개월만 새출발한다…머리 싹둑 자르고 더 어려진 근황

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 가수 서인영이 5개월 만에 반가운 근황을 공개했다.

서인영은 9일 자신의 계정에 한 장의 셀카를 게재했다. 공개된 사진 속에는 선글라스를 끼고 있는 서인영의 셀카가 담겼다.

서인영이 셀카로 근황을 공개한 건 지난 4월 이후 5개월 만이다. 서인영은 댓글을 통해 "어떻게? 유튜브 한번 갈까?"라며 유튜브 개설까지 예고해 팬들을 더욱 반갑게 했다.


서인영, 이혼 11개월만 새출발한다…머리 싹둑 자르고 더 어려진 근황
한편, 서인영은 지난 2023년 2월 비연예인 사업가 A씨와 결혼했으나 7개월 만인 9월 이혼설이 불거졌다. 당시 서인영은 "성격 차이 때문에 이혼 이야기가 오간 건 맞다"고 불화를 인정하면서도 이혼은 아니라고 선을 그었다.

하지만 지난해 3월 두 번째 이혼설이 불거졌다. 서인영이 A씨에 이혼 소송을 제기해 귀책 사유가 남편에게 있다는 것으로 알려졌지만 서인영 측은 "사생활"이라며 말을 아꼈다.

이후 11월 서인영은 A씨와 합의 이혼을 완료했다며 "앞서 여러 매체를 통해 보도된 것과 같이 이혼 과정에서 귀책사유와 같은 이슈는 없었다는 점 말씀 드린다"며 "두 사람은 원만한 합의 하에 결혼 생활을 마무리하기로 했으며, 앞으로 각자의 길을 응원하기로 했다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주영훈, 아픈 가족사 “美서 변기 뚫던 엄마, 화장실 청소하며 생계”

2.

홍진경, 이혼 발표 한달 만 '결정사' 가입? "소개팅 하고 싶었다"(도라이버)

3.

블랙핑크 로제, K팝 최초 美 'MTV VMA' 올해의 노래 수상 "믿을수 없어"[SC이슈]

4.

오정태, 자식농사 '대박' 났다..첫째 딸 서울 상위 0.003% 과학고 진학→둘째 딸도 영재고 준비

5.

홍진희, 안타까운 가정사 고백 "母 신장이식 거절, 투병 중에도 딸 걱정" (같이삽시다)

연예 많이본뉴스
1.

주영훈, 아픈 가족사 “美서 변기 뚫던 엄마, 화장실 청소하며 생계”

2.

홍진경, 이혼 발표 한달 만 '결정사' 가입? "소개팅 하고 싶었다"(도라이버)

3.

블랙핑크 로제, K팝 최초 美 'MTV VMA' 올해의 노래 수상 "믿을수 없어"[SC이슈]

4.

오정태, 자식농사 '대박' 났다..첫째 딸 서울 상위 0.003% 과학고 진학→둘째 딸도 영재고 준비

5.

홍진희, 안타까운 가정사 고백 "母 신장이식 거절, 투병 중에도 딸 걱정" (같이삽시다)

스포츠 많이본뉴스
1.

'어머니의 나라' 택한 카스트로프, 감격의 데뷔 소감+국대부심 폭발! "너무 기쁘다"

2.

"영원한 선배님, 밝게 웃으며 은퇴하실 수 있도록…" 돌아온 마당쇠의 특별한 사명감, 되살아난 구위→되살아난 가을 희망

3.

우승 향하는 LG, 먼저 7년 연속 PS 진출 확정. 10구단체제 최다 타이

4.

'ERA 0.98' 37세 나이에 회춘? 329억 '돈값' 제대로네! 1이닝 4K → 17G 연속 무실점 [SC피플]

5.

'포체티노 감사합니다' 한국, 월드컵 조추첨 대박각!...역사상 첫 포트2 보인다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.