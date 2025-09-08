스포츠조선

블핑 제니, 빨간 헤드셋 초근접 셀카에도 굴욕 없어…귀여움 만렙

기사입력 2025-09-08 15:56


[스포츠조선 조민정 기자] 블랙핑크 제니가 상큼한 매력으로 시선을 사로잡았다.

8일 제니는 자신의 SNS에 리본 모양 이모티콘과 함께 빨간색 헤드셋을 착용한 셀카를 게재했다. 카메라에 바짝 다가선 근접샷에서도 굴욕 없는 미모가 빛을 발하며 글로벌 팬들의 감탄을 자아냈다.

이어 공개된 또 다른 사진 속 제니는 거울 앞에 앉아 카메라를 응시하며 평소 카리스마 넘치는 무대 위 이미지와 달리 귀엽고 사랑스러운 매력을 드러냈다. 헤드셋과 함께한 일상 속 자연스러운 모습만으로도 압도적인 존재감을 발산해 눈길을 끌었다.

한편 제니가 속한 블랙핑크는 지난달 15, 16일 영국 웸블리 스타디움에서 월드투어 '데드라인'을 성황리에 마쳤다. 이어 오는 10월부터는 아시아 투어에 돌입, 글로벌 팬들과의 만남을 이어간다.
