스포츠조선

정승환 피부과의 진실은?…정재형 "데려가려는데 싫다더라"→정승환 "못들었는데"(요정재형)

기사입력 2025-09-08 16:51


정승환 피부과의 진실은?…정재형 "데려가려는데 싫다더라"→정승환 "못들었…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 엄정화와 정승환이 7일 공개된 정재형의 유튜브 채널 '요정재형'의 '정화야.. 승환이 기강 좀 잡아줘 ㅠ'라는 제목의 영상에 등장했다.

영상에서 엄정화와 정승환, 정재형은 제주도로 여행을 떠나 서핑을 즐긴 후 술자리를 가져다.

정재형은 "정승환이 최근 JTBC '뭉쳐야 찬다 4'에 출연 중이다. 소속사에서 '발라더가 무슨 축구냐'며 처음엔 반대가 심했다"고 웃었다.

이에 엄정화는 놀란 듯 "승환아, 너 축구 잘하는구나? 전혀 몰랐다"고 물었고 정승환은 "군대 때부터 축구를 너무 좋아해서 계속 해왔다"고 답했다.

엄정화는 또 "예전에는 이미지 관리 때문에 하고 싶은 것도 참아야 했고, 늘 계산해야 하는 시대였다. 하지만 이제는 자기 색깔을 드러내는 게 훨씬 좋아. 본인한테도 좋고, 보는 사람들에게도 더 매력적으로 다가온다"고 말했고 정승환도 "선배님 말씀대로 저도 무대 위에서뿐 아니라 제 성격과 취향을 솔직하게 보여주고 싶다"고 속마음을 털어놨다.

또 정재형은 "정승환이 제대하면 피부과에 데려가려고 했다. 피부과 프로젝트가 있었다. 그런데 싫다더라"고 지적했고 정승환은 "아예 들은 얘기가 없다"라며 당황했다. 이에 제작진이 "전달이 안됐군요?"라고 되묻자 정재형은 "됐지 왜 안돼. 소속사가 엉망진창이다"라고 말했다.

정승환이 "지금 처음 듣는 얘기다"라며 연이어 부정하자, 정재형은 다시 "네가 거부했다. '괜찮을까요?'이러면서"라고 밝혔고, 엄정화는 "정말? 너 되게 건방지다. 혼꾸녕(?)을 내야겠다"라며 엄포를 놓아 웃음을 샀다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성범죄자 정준영, 女얼짱들 교제 폭로에 소환 “너도? 나도 사귀었다”

2.

옥주현, 심경 고백 "핑클 삭제하고 싶었다...결혼 쉽게 생각 못 해" ('4인용식탁')

3.

[종합]"심장 찌릿"…국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견 전달

4.

송가인, 조카에 "평생 후원해줄게!" 통큰 약속..올케 "정말 든든한 내 편"

5.

"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

성범죄자 정준영, 女얼짱들 교제 폭로에 소환 “너도? 나도 사귀었다”

2.

옥주현, 심경 고백 "핑클 삭제하고 싶었다...결혼 쉽게 생각 못 해" ('4인용식탁')

3.

[종합]"심장 찌릿"…국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견 전달

4.

송가인, 조카에 "평생 후원해줄게!" 통큰 약속..올케 "정말 든든한 내 편"

5.

"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"누가 때렸어" '날벼락' 홀란, 버스에 부딪혀 3바늘 꿰매 '충격'…"외데고르에 얻어 맞았어" 아픔에도 미소 작렬

2.

'고생 끝에 콜업성공' 피츠버그 배지환 115일 만의 MLB 복귀전, 1볼넷 1득점

3.

"마이너 압도할 재능인데…ML 콜업? 성과 내야한다" 사령탑의 뼈있는 한 마디, 155㎞은 부족하다

4.

쉴만큼 쉬었다! 벼랑끝 롯데 숨통 겨눈 '사제대결'의 칼날…아껴놨던 '4전4승' 14승 투수. 9일만에 저격 나선다 [SC포커스]

5.

"토미존 수술 받으면 구위가 떨어지지 않나요?" 볼티모어 감독, '오타니 미스터리'에 의문 제기...100마일 펑펑

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.