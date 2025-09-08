정승환 피부과의 진실은?…정재형 "데려가려는데 싫다더라"→정승환 "못들었…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 가수 엄정화와 정승환이 7일 공개된 정재형의 유튜브 채널 '요정재형'의 '정화야.. 승환이 기강 좀 잡아줘 ㅠ'라는 제목의 영상에 등장했다.
이에 엄정화는 놀란 듯 "승환아, 너 축구 잘하는구나? 전혀 몰랐다"고 물었고 정승환은 "군대 때부터 축구를 너무 좋아해서 계속 해왔다"고 답했다.
엄정화는 또 "예전에는 이미지 관리 때문에 하고 싶은 것도 참아야 했고, 늘 계산해야 하는 시대였다. 하지만 이제는 자기 색깔을 드러내는 게 훨씬 좋아. 본인한테도 좋고, 보는 사람들에게도 더 매력적으로 다가온다"고 말했고 정승환도 "선배님 말씀대로 저도 무대 위에서뿐 아니라 제 성격과 취향을 솔직하게 보여주고 싶다"고 속마음을 털어놨다.
정승환이 "지금 처음 듣는 얘기다"라며 연이어 부정하자, 정재형은 다시 "네가 거부했다. '괜찮을까요?'이러면서"라고 밝혔고, 엄정화는 "정말? 너 되게 건방지다. 혼꾸녕(?)을 내야겠다"라며 엄포를 놓아 웃음을 샀다.
