곽튜브, 10월 결혼+2세 소식 깜짝 발표 "아빠 됐다" [공식]

기사입력 2025-09-08 18:46


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 유튜버 겸 방송인 곽튜브가 오는 10월 여자친구와 결혼 발표와 동시에 아빠가 됐다는 소식을 전했다.

8일 곽튜브 유튜브 채널에는 '인생의 새로운 시작을 알립니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

부산의 한 공원에서 카메라를 킨 곽튜브는 "5년전에 이 곳에서 5만 구독자를 달성하고 감정이 벅차서 인생 얘기를 했었다. 오늘도 큰 용기가 필요한 얘기를 해야해서 이 곳에 다시 왔다"며 말문을 열었다.

그는 "5년간의 유튜버 생활을 돌아보면 너무 많은 일들이 있었다. 버킷리스트를 많이 이뤘다. 여행 유튜버로 제가 너무 운이 좋게 방송활동도 하고 많은걸 누리고 산 것 같다"며 "우여곡절도 많았다. 처음 방송 활동했을 때 너무 벅차올랐다. 청심환 3개 먹고 방송했다. 제가 눈치를 많이 보는 성격이다. 과함 때문에 실수도 많이해서 실망감도 많이 드리고, 거기서 또 제 자아를 찾아갔다"고 고백했다.

그러면서 "그러다 제 여자친구를 만났다. 유명해지기 전에 만나서 연애를 좀 하다가 서로 바빠지고 소홀해져서 헤어졌었다. 시간이 지나서 다시 만나서 서로에게 더 큰 위로가 됐다. 제 여자친구는 저보다 나이는 어리지만 항상 제 자존감을 올려주고 자신감을 키워준 친구다. 정말 내성적인 친구지만, 보잘 것 없는 저를 정말 많이 띄워주고 챙겨준 친구이다"라며 "모든 방송에서 '빨리 결혼하는게 목표다. 2년 안에 결혼하겠다'라고 말한 것 같다. 결혼할 사람이 생기면 언젠가 꼭 공개를 해야지라는 생각을 항상 하고 있었다"고 여자친구에 대해 언급했다.


이어 곽튜브는 여자친구와 올해 10월 결혼을 한다고 발표하면서 2세가 찾아왔다는 소식도 전해 눈길을 끌었다.

곽튜브는 "여러분게 먼저 말하고 싶었다. 제가 드디어 결혼을 한다. 식장을 먼저 잡았다. 내년 5월로 준비를 하고 있었다"며 "최근에 알았는데, 저희에게 더 큰 축복이 왔다. 제가 아빠가 됐다. 세명이 됐다. 그래서 결혼을 당기기로 했다. 올해 10월달에 바로 결혼을 할 것이다. 양가 부모님과는 이미 상견례를 했다"고 선언했다. 그는 "어릴때부터 나의 가족을 만들고 싶다, 좋은 부모가 되고 싶다는 생각을 가지고 있었다. 이 친구와 함께라면 결혼할 수 있겠다는 생각이 많이 들었다. 이렇게 빠른 시일 내에 놀라운 소식을 두개나 알려드려서 저 또한 놀랐고 정신 없는 상태지만 너무 행복하고 축복이라고 생각한다"고 전했다.

앞서 곽튜브는 지난 8월 자신의 채널을 통해 여자친구의 존재를 알려 팬들을 깜짝 놀라게 했다. 당시 한 구독자가 여자친구가 있는지 질문하자, 곽튜브는 "여자친구가 있다. 결혼 생각도 있다. 여자친구는 일반인"이라고 밝혔다.


이후 곽튜브는 한 방송에서 여자친구에 대해 "직장인이다. 저보다 다섯살 어리다"고 설명해 눈길을 끌었다.

