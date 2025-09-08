스포츠조선

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

2025-09-08


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 리듬체조 국가대표 출신 손연재가 남편 몰래 산 명품백을 공개했다.

손연재의 유튜브 채널에서는 8일 '내돈내산 손연재의 택배 언박싱 쉿! 남편은 몰라요..'라는 제목의 영상이 게재됐다.

결혼기념일을 앞두고 있다는 손연재는 "벌써 3주년이다. 작년에는 한라산을 올라갔고 올해는 1박 2일로 여행을 잡아놨다. 그래서 폭풍 쇼핑을 했다. 남편이 재택근무를 하고 있어서 조용히 언박싱을 해보겠다"고 밝혔다.

첫 번째로 한 브랜드의 원피스를 구매한 손연재는 "결혼식 2부 때도 이 브랜드의 드레스를 입었고 최근 행사도 그 드레스를 입었다. 제가 좋아하는 핏"이라며 "비밀인데 저같이 허리가 없으신 분들이 입으면 라인도 잡아주고 여리여리해보인다. 공주공주하면서 힙한 무드로. 결혼기념일 때 꾸꾸꾸를 해보려고 한다. 온갖 치장을 다 하고 저녁을 먹으러 갈 것"이라고 예고했다.

이어 손연재는 "제가 사실 오랜만에 쇼핑을 했다"며 명품백을 꺼냈다. 손연재는 "이거는 내돈내산이다. 남편한테는 비밀이다. 내돈내산인데 왜 비밀인지는 잘 모르겠다. 결혼하신 분은 공감할 거다. 내가 산 건데 눈치가 좀 보인다"고 토로했다.


손연재는 "검은색 기본 가방이 필요했는데 아기를 키우다 보니까 큰 가방밖에 없더라. 스타일이 너무 비슷해져서 조금 다른 스타일로 사봤다"며 "데일리로 쓸 수 있는 아이템들을 좋아하는 편인 거 같다. 저는 사실 로고가 크게 앞에 나와있는 것보다는 은은하게 잘 안 보이는 걸 좋아한다"고 자랑했다.

손연재는 "어쨌든 결혼기념일을 핑계로 이것저것 사봤다. 제가 진짜 이 가방을 홍콩에 들고 갈지, 디너에 이 드레스를 입을진 모르겠지만 그래도 제가 잘 챙겨서 다녀오겠다"고 밝혔다.

