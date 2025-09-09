스포츠조선

윤도현, 희귀암 완치 2년만 심경 고백 "인생 길지 않다는 걸 느껴" [전문]

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 가수 윤도현이 희귀암 투병 후 겪은 심경을 털어놨다.

윤도현은 8일 "1년 만에 재검. 다행히 문제 없습니다. 내년까지 또 열심히 관리해서 조금이라도 건강하게 음악 조금이라도 더 그렇게 살다 가면 감사하죠. 모두의 건강을 위해 기도합니다"라며 기쁜 소식을 알렸다. 암 완치 후 1년 만에 재검진을 받은 윤도현은 다행히 별다른 이상이 없는 모습. 이어 윤도현은 장문의 심경글을 게재하기도 했다.

윤도현은 지난 2023년 뒤늦게 암 투병 소식을 밝혔다. 2021년 림프종의 일종인 희귀성 암 위말트림프종 진단을 받았다는 윤도현은 외부에 알리지 않고 2년 간 치료를 받았다고 밝혔다. 2년 간의 치료 끝 완치 판정을 받았다는 윤도현은 "태어나 전 죽음이란 것을 처음으로 진지하게 고민해보기도 했고 정말 수많은 생각에 잠겨 혼자 울기도 해보고 방사선치료 때문에 몸이 힘들어도 억지로 웃어보고 스케줄을 견뎌보기도 하면서 참 많은 교훈을 얻었던 시간이었다"고 털어놨다.

다음은 윤도현 글 전문

