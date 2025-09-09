윤도현, 희귀암 완치 2년만 심경 고백 "인생 길지 않다는 걸 느껴" […

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 가수 윤도현이 희귀암 투병 후 겪은 심경을 털어놨다.
그러니 하고 싶은 일을 해보고, 때로는 일탈도 하고, 스스로를 넘어서는 과감한 도전도 해보는 게 좋다. 망가지기도 하고, 후회도 하고, 그러다 다시 일어서고, 다시 다잡고, 깨닫고 반성하며 울고 웃는 것, 그것이 인생의 모습이겠지요"라고 털어놨다.
윤도현은 "우리는 누구도 완벽할 수 없다. 다만, 조금이라도 나아지려는 노력을 할 뿐"이라며 "그 과정 속에서 내 자리가 어디인지 찾아가는 것, 그것이 바로 인생이 아닐까 한다"고 털어놨다.
윤도현은 지난 2023년 뒤늦게 암 투병 소식을 밝혔다. 2021년 림프종의 일종인 희귀성 암 위말트림프종 진단을 받았다는 윤도현은 외부에 알리지 않고 2년 간 치료를 받았다고 밝혔다. 2년 간의 치료 끝 완치 판정을 받았다는 윤도현은 "태어나 전 죽음이란 것을 처음으로 진지하게 고민해보기도 했고 정말 수많은 생각에 잠겨 혼자 울기도 해보고 방사선치료 때문에 몸이 힘들어도 억지로 웃어보고 스케줄을 견뎌보기도 하면서 참 많은 교훈을 얻었던 시간이었다"고 털어놨다.
다음은 윤도현 글 전문
인생은 길지 않다는 걸 점점 느낍니다.
그러니 하고 싶은 일을 해보고, 때로는 일탈도 하고, 스스로를 넘어서는 과감한 도전도 해보는 게 좋습니다.
망가지기도 하고, 후회도 하고, 그러다 다시 일어서고, 다시 다잡고, 깨닫고 반성하며 울고 웃는 것, 그것이 인생의 모습이겠지요.
우리는 누구도 완벽할 수 없습니다.
다만, 조금이라도 나아지려는 노력을 할 뿐입니다.
그 과정 속에서 내 자리가 어디인지 찾아가는 것, 그것이 바로 인생이 아닐까 합니다.