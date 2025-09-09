스포츠조선

오사카오죠갱 이부키 "주최측과 갈등으로 '스우파3' 콘서트 불참…멤버들에 미안"[SC이슈]

기사입력 2025-09-09 05:46


오사카오죠갱 이부키 "주최측과 갈등으로 '스우파3' 콘서트 불참…멤버들에…

[스포츠조선 백지은 기자] 댄스 크루 오사카 오죠각본 리더 이부키가 Mnet '월드 오브 스트릿 우먼 파이터(이하 스우파3)' 콘서트 관련 갈등을 폭로했다.

이부키는 8일 자신의 계정에 "참여하고 싶었던 서울 콘서트에 참여하지 못해 정말 죄송하다. 우승 후 콘서트에서 만나자는 약속을 지키지 못해 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

그는 "한 명의 아티스트로서 발언할 수 있는 권리조차 없는 상황에서 콘서트 주최 측으로부터 계약을 요구받아 (오사카 오죠 각본) 멤버와 사이가 틀어지기도 했다. 한국 변호사를 통해 앞으로의 공연에 대한 얘기를 나누고 있다. 주최 측에서 정식 협의를 하지 않고 일방적으로 제가 부산 콘서트에 불참한다고 발표했기 때문에 입장문을 낸다"고 전했다.


오사카오죠갱 이부키 "주최측과 갈등으로 '스우파3' 콘서트 불참…멤버들에…
또 "이 사실을 알리면 오사카 오죠 각본 멤버들에게 폐를 끼치고 팬분들이 서울 콘서트를 즐기지 못할까봐 아무 것도 전하지 못한 채 서울 콘서트에 참여하지 못했다. 멤버들에게 폐를 끼쳐 죄송하다. 앞으로의 콘서트에 무사히 참여할 수 있도록 주최 측이 협력해주길 바란다"고 말했다.

이날 '스우파3' 전국투어 제작사 측은 "이부키가 건강상의 이유로 13일 부산 사직실내체육관에서 열리는 부산 콘서트에 불참하게 됐다"고 밝혔다.

이부키는 7월 종영한 '스우파3' 우승팀인 오사카 오죠 각본의 리더다. 그러나 7일 잠실 실내체육관에서 열린 서울 콘서트에도 불참하며 주최 측과의 갈등을 빚고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이영애 15살 딸, 아이돌 준비 중.."연예인 쉽게 생각할까 걱정"

2.

옥주현, 거만·도도 실체...패티김 "건방지고 고집 세다고 욕해" ('4인용식탁')

3.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

4.

이영애, 신동엽 음주 방송에 쓴소리 "청소년 경고 자막 오래 띄워라"

5.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

연예 많이본뉴스
1.

이영애 15살 딸, 아이돌 준비 중.."연예인 쉽게 생각할까 걱정"

2.

옥주현, 거만·도도 실체...패티김 "건방지고 고집 세다고 욕해" ('4인용식탁')

3.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

4.

이영애, 신동엽 음주 방송에 쓴소리 "청소년 경고 자막 오래 띄워라"

5.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민과 결별→끝없는 내리막' 포체티노, 명장→졸장 추락...미국도 의심 '이러다 클린스만될라'

2.

"손흥민이 어떻게 지켰는데" 그녀가 다시 움직인다, 레비 떠난 토트넘 2차례 인수 시도…구단주 '매각 불가' 선언, 한밤중 긴급 성명

3.

'아시아 최강' 일본 축구 '화들짝'…'랭킹 160위' 미얀마에 굴욕당할 뻔…추가시간 극장골로 '구사일생'

4.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

5.

"우리에게는 큰 도전" 새출발 알린 대한항공, 네덜란드 국대 제압…'브라질 명장' 효과 기대 UP

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.