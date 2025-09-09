550만 돌파 '좀비딸'→잠비아 봉사까지..이정은, 육각형 배우란 이런 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이정은이 빈틈없는 연기 내공과 진정성으로 모두의 기대를 뛰어넘는 활약을 펼치며 대체 불가 배우로서의 위력을 다시 한번 입증했다.
JTBC 드라마 '천국보다 아름다운'에서 이정은은 이영애 역으로 또 한 번 파격 변신을 선보였다. 부모이자 스승처럼 따르는 이해숙(김혜자)을 지키기 위해 물불 가리지 않는 걸크러시 모드와 연애 앞에서는 금사빠 소녀 모드를 발동하는 반전 매력으로 시선을 사로잡았다. 이정은의 섬세한 연기는 극의 몰입도를 높이며 시청자들을 웃고 울게 만들었다.
매 작품 새로운 얼굴과 연기를 선보인 이정은이 오는 13일 첫 방송되는 JTBC '백번의 추억'으로 안방극장을 찾아온다. 억척스러운 생계형 가장이자 속 깊은 딸 영례(김다미)의 엄마로 변신한다. 1980년대 고단한 세월 속에서도 4남매를 홀로 키워낸 모성의 힘을 사실적으로 그려낼 예정이다. 이정은 특유의 현실적이고도 디테일한 연기가 더해져 시청자들에게 깊은 울림을 선사할 것으로 기대를 모은다.
영화계에서도 이정은의 존재감은 빛나고 있다. 이정은이 출연한 영화 '좀비딸'은 개봉 41일 만에 누적 관객 550만 명을 돌파하며 2025년 개봉작 중 최단기간 기록을 세우고 최고 흥행작으로 자리매김했다. 흥행을 견인하는 데에는 '믿고 보는 이정은'의 저력이 있었다. 극 중 밤순 역을 맡은 이정은은 과감한 와이어 액션과 특수 분장까지 소화하며, 압도적인 연기력과 몰입도를 자랑했다. 흥과 정이 넘치고 케이팝까지 빠삭한 은봉리 핵인싸 할머니의 모습을 현실감 있게 그려내며 '싱크로율 100%', '만찢녀 등극', '밤순=이정은'이라는 호평을 끌어냈다.
제30회 부산국제영화제 심사위원
제30회 부산국제영화제 올해의 배우상 심사위원으로 이정은이 선정됐다. 올해의 배우상은 신예 배우들의 뛰어난 연기를 발굴·조명하기 위한 상으로 한국 영화를 이끌어온 선배 배우들이 직접 시상하는 의미 있는 자리다. 차세대 배우들과 한국 영화계의 미래를 응원하며, 자신의 연기 철학과 내공을 후배들에게 전하는 의미 있는 순간으로 기록될 예정이다.
이정은은 KBS1 '바다 건너 사랑 시즌4'를 통해 아프리카 잠비아를 방문해 삶에 지친 아이들에게 직접 위로와 희망을 전했다. 아이들의 이야기에 귀 기울이는 모습은, 좋은 배우이자 좋은 사람이 되고자 하는 그의 진정성을 보여주며 따뜻한 울림을 남겼다. 사회 곳곳에 선한 영향력을 전하며, 배우로서 쌓아온 빛을 나눔으로 확장해 나간 순간이었다.
매 작품 새로운 연기 변신으로 대체 불가 배우의 진가를 입증한 이정은. 그의 2025년 행보는 대중과 평단을 사로잡으며 다시 한번 연기자로서의 견고한 입지를 굳혔다. 그뿐만 아니라 봉사활동을 통해 선한 영향력을 전하며, '좋은 사람'이라는 공식을 다시 한번 증명했다. 앞으로의 행보 또한 큰 기대를 모은다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com