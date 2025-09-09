임영웅 공연 '피케팅' 없이 본다고?…즉석 공연에 섬마을 '후끈' 열기 …

|
[스포츠조선 고재완 기자] '피켓팅' 없는 임영웅의 공연이 열린다.
9일 SBS 예능 '섬총각 영웅'의 세 번째 이야기가 전파를 탄다.
한편, 섬 생활 3일 만에 인생 최대 위기를 맞는 찐친들의 모습도 그려질 예정이다. 갑작스러운 섬 단수 사태부터 설상가상 퍼붓는 거센 폭풍우까지 그야말로 '멘붕' 상황에 빠진 것. 임영웅과 친구들은 무너져가는 그늘막과 샤워도 못 하는 상황에 봉착하게 되는데 과연, 물도 끊기고 하늘도 뒤집힌 섬마을에서 임영웅과 친구들은 몰아치는 멘붕의 연속을 어떻게 극복해낼지 기대가 모아진다.
또한, 쏟아지는 폭우 속에서 펼쳐지는 혼신의 야외 주방 요리가 관심을 모은다. 특히, 임영웅은 폭발할 듯한 전완근과 날카로운 눈빛으로 중식도를 자비 없이 내려치며 요리에 몰두하는 모습을 보인다고. 이어, '철가방요리사' 임태훈 셰프가 친구들을 위한 특별 보양식을 준비했는데 평범한 백숙에 '이것'을 더해 보양식의 화룡점정을 찍었다고 한다. 이에 임영웅과 친구들은 이미지를 버리고 폭풍 먹방을 선보였다는데 현장의 입맛을 사로잡은 '철가방요리사'의 레시피부터 폭풍 보양식 먹방까지 오늘 밤 공개된다.
뿐만 아니라, 임영웅 2집 앨범 수록곡 '돌아보지 마세요'의 섬마을 버전 뮤직 클립이 단독 공개된다. 아름다운 섬을 배경으로 한 섬마을 버전 뮤직 클립은 임영웅 특유의 깊고 애절한 감성이 한껏 담겨있어 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.
