이찬원 "이거 非방용 아니야?" 깜짝…라듐 1400병 마신男 모습에 '경…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 이찬원이 1400병 이상의 라듐수를 마신 사람의 모습에 경악했다.
9일 방송될 KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'에는 스페셜 게스트로 뮤지컬 배우 옥주현, 독성학 분야 세계 권위자 박은정 교수가 함께한다. 그리고 여성 최초의 노벨상 수상자인 마리 퀴리의 일대기가 소개된다.
한편, 19세기 미국의 사업가이자 골프선수였던 에벤 바이어스의 일화도 소개됐다. 이낙준은 "팔을 다쳐 병원에 갔더니 의사가 (건강보조식품으로 나온) 라듐수(水)를 권했다. 매일 3병씩, 총 1400병 이상을 먹었다. 3년 만에 그는 이렇게 변했다. 이게 방송에 나와도 되는지 모르겠는데..."라면서 고개를 저었다. 자료 사진을 본 이찬원은 "이거 무슨 조작 사진 아니냐"면서 깜짝 놀랐다.
그런가 하면 라듐의 발견으로 세상을 뒤흔든 마리 퀴리가 순식간에 대중의 질타를 받게 된 일화도 소개된다. 장도연은 "기자들이 집을 둘러싸고 마리를 향해 '더러운 여자, 너희 나라로 썩 꺼져버려!' 등의 발언을 했다"며 당시의 심각한 분위기를 재현했다. 과연 마리 퀴리를 둘러싼 스캔들은 무엇이었을지, 본 방송에서 공개된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com