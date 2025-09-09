스포츠조선

이찬원 "이거 非방용 아니야?" 깜짝…라듐 1400병 마신男 모습에 '경악'(셀럽병사)

기사입력 2025-09-09 12:17


이찬원 "이거 非방용 아니야?" 깜짝…라듐 1400병 마신男 모습에 '경…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 이찬원이 1400병 이상의 라듐수를 마신 사람의 모습에 경악했다.

9일 방송될 KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'에는 스페셜 게스트로 뮤지컬 배우 옥주현, 독성학 분야 세계 권위자 박은정 교수가 함께한다. 그리고 여성 최초의 노벨상 수상자인 마리 퀴리의 일대기가 소개된다.

마리 퀴리는 남편 피에르 퀴리와 함께 약 4년 간의 실험 끝에 우라늄의 약 100만 배 이상의 방사능을 품은 '라듐'을 발견했다. 이후 라듐은 '기적의 명약'으로 취급되며 빵, 비누, 렌즈 심지어 콘돔에 첨가되는 등 건강보조식품과 생활용품으로 제작되어 큰 인기를 끌었다. 박은정 교수는 "불행 중 다행으로 라듐이 정말 비쌌다. '라듐이 들었다'고 광고는 했지만, 실제로 대다수가 가짜였다"고 전했다. 이에 이찬원은 "당시 라듐 가격은 1g에 약 75만 프랑이었다. 당시 파리의 '아파트 한 채'를 살 수 있는 돈이다"라고 어마어마한 라듐의 가치를 알렸다.


이찬원 "이거 非방용 아니야?" 깜짝…라듐 1400병 마신男 모습에 '경…

이찬원 "이거 非방용 아니야?" 깜짝…라듐 1400병 마신男 모습에 '경…

이찬원 "이거 非방용 아니야?" 깜짝…라듐 1400병 마신男 모습에 '경…
하지만 라듐의 인기는 심각한 부작용을 남겼다. 미국에서 발생한 시계 공장 소녀공들의 일화를 소개한 '닥터 MC' 이낙준은 "찬장에 머리를 부딪힌 소녀의 치아가 다 빠졌다. 다른 소녀들에게도 중구난방으로 턱, 종아리 등 일반적으로 종양이 자라지 않은 곳에 종양이 생겼다"면서 끔찍했던 실상을 밝혔다.

한편, 19세기 미국의 사업가이자 골프선수였던 에벤 바이어스의 일화도 소개됐다. 이낙준은 "팔을 다쳐 병원에 갔더니 의사가 (건강보조식품으로 나온) 라듐수(水)를 권했다. 매일 3병씩, 총 1400병 이상을 먹었다. 3년 만에 그는 이렇게 변했다. 이게 방송에 나와도 되는지 모르겠는데..."라면서 고개를 저었다. 자료 사진을 본 이찬원은 "이거 무슨 조작 사진 아니냐"면서 깜짝 놀랐다.

그런가 하면 라듐의 발견으로 세상을 뒤흔든 마리 퀴리가 순식간에 대중의 질타를 받게 된 일화도 소개된다. 장도연은 "기자들이 집을 둘러싸고 마리를 향해 '더러운 여자, 너희 나라로 썩 꺼져버려!' 등의 발언을 했다"며 당시의 심각한 분위기를 재현했다. 과연 마리 퀴리를 둘러싼 스캔들은 무엇이었을지, 본 방송에서 공개된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'216cm' 최홍만, 핑크빛 고백 "탁재훈 덕에 168cm 이상형女과 썸 타는 중"

2.

홍혜걸, ♥여에스더 연락 두절 긴급 상황 “무쾌감 우울증 때문에..”

3.

이국주, 심경 고백 "악플도 살..결국 자신에게 되돌아온다"

4.

서민정, '하이킥' 시절 미모 여전..17세 딸 둔 학부모 된 '서선생'

5.

'마약은퇴' 박유천 다큐 나온다…'끝나지 않는 이야기' 파장 예고[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'216cm' 최홍만, 핑크빛 고백 "탁재훈 덕에 168cm 이상형女과 썸 타는 중"

2.

홍혜걸, ♥여에스더 연락 두절 긴급 상황 “무쾌감 우울증 때문에..”

3.

이국주, 심경 고백 "악플도 살..결국 자신에게 되돌아온다"

4.

서민정, '하이킥' 시절 미모 여전..17세 딸 둔 학부모 된 '서선생'

5.

'마약은퇴' 박유천 다큐 나온다…'끝나지 않는 이야기' 파장 예고[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'4번타자' 데뷔전 김하성, 154㎞→153㎞ 연속 하드히트 작렬! 日 좌완 제대로 두들겼다

2.

'키움·NC 13명 폭풍 지명' 조상우·손아섭·김성욱의 유산 누가 될까…2026년 신인드래프트 개최

3.

[속보]이정후 시즌 8호 홈런 작렬! 첫 타석에서 우월 투런포, 오라클파크 벽돌펜스 낙하

4.

"넌 내게 굴욕감을 줬어" 손흥민VS로사노, 韓-멕시코전서 9일만에 리벤지 매치…'눈물의 3연패' 설욕 기회

5.

'겨우 0.002 차이' 최다안타왕vs포수 타격왕vs괴물 신인 3파전, 누가 타격왕이 될 상인가[SC 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.