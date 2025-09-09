스포츠조선

[SCin스타] 김희정, 푸켓서 레드 체크패턴 모노키니로 뽐낸 완벽 몸매

기사입력 2025-09-09 14:32


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김희정이 푸켓에서 근황을 전하며 눈부신 건강미를 뽐냈다.

김희정은 최근 자신의 SNS에 "나는 푸켓을 너무 사랑해"라는 현지 언어 메시지와 함께 여행 사진을 공개했다. 사진 속 김희정은 체크 패턴의 레드 모노키니를 입고 물놀이를 즐기는 모습. 앞치마를 연상시키는 독특한 디자인의 수영복은 그녀의 탄탄한 복근과 완벽한 S라인을 더욱 돋보이게 만들며 팬들의 시선을 사로잡았다.

특히 군살 하나 없는 건강한 몸매와 자연스러운 미소가 어우러져 '워너비 바디라인'을 완성했다는 반응이 이어졌다. 누리꾼들은 "건강미 그 자체", "여행이 화보가 된다", "운동 얼마나 하는 거냐" 등 감탄을 쏟아냈다.

한편 김희정은 영화 '라방', '가문의 영광: 리턴즈'에 출연하며 스크린에서 관객들을 만났다. 또 SBS 여성 축구 예능 '골 때리는 그녀들'에서 남다른 승부욕과 에너지로 활약하며 예능에서도 사랑받았다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



