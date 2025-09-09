스포츠조선

'40세' 송중기 "19살 수능부터 지금까지..늘 발버둥치며 살아"

기사입력 2025-09-09 16:40


[스포츠조선 이유나 기자] 배우 송중기가 올해로 불혹의 나이를 맞으며 연기 인생을 다시 되돌아봤다고 했다.

최근 엘르 코리아는 새 드라마 '마이유스'로 호흡을 맞추고 있는 송중기와 천우희의 인터뷰와 화보를 공개했다.

송중기는 '극중 맡은 선우해 역할은 천우희가 맡은 성제연 역과 19살부터 인연이 시작된다. 송중기의 19살은 어땠나'라는 질문에 "한창 수능을 준비하며 가열차게 살았던 것 같다. 저 역심 평범한 고3학생이었다. 커서 어떤 어른이 되려나 싶고 난 어떤 어른이 되고 싶다는 기준을 세우려고 했던 시기였다"고 회상했다. 송중기는 재수 끝에 우수한 성적으로 성균관대 경영학과를 입학해 평범한 대학 생활을 보내다 2008년 '칼잡이 오수정'에 단역으로 출연하며 연기자로 데뷔했다.


'마이유스' 대본을 읽자마자 치유받는 느낌이 들었다는 그는 "대본을 보고 커리어를 되짚어 보게 됐다"고 했다. 송중기는 "전 작품에서 늑대인간이나 히어로격의 특전사였거나 우주를 떠다니는 사람이었다. 변호사인데 마피아이기도 했고 방황하는 난민인 적도 있었다. 내가 사는 세상에 진득하게 발붙일 캐릭터가 거의 없더라. 평범하고 인간적인 향기가 나는 사람을 연기해 보고 싶던 차에 이 대본을 보게 됐고 제가 먼저 하고 싶다고 역제안을 했다"고 뜻밖의 캐스팅 과정을 밝혔다.

어느새 데뷔 20년 가까이 된 송중기는 불혹의 나이가 된 지금의 송중기에 대해 "배우로서 언제나 고여있지 않으려 노력한다고 말해왔는데 지금도 계속 도전하며 발버둥치고 있다. 도전할수 있음에 감사하고 앞으로도 더 발버둥칠 것"이라고 웃었다.

lyn@sportschosun.com

