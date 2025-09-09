스포츠조선

비앰씨, 유니버설뮤직퍼블리싱그룹과 MOU…"창작자 공정한 보상 받게끔"

기사입력 2025-09-09 16:41


사진 제공=비앰씨

[스포츠조선 정빛 기자] 비앰씨(Business Management Corporation)가 유니버설뮤직퍼블리싱과 손잡고 음악 저작권 관련 협력에 나선다.

비앰씨는 9일 유니버설뮤직퍼블리싱과 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 국내외 음악 저작물의 저작권 취득과 저작자 발굴·관리·지원, 사용료 징수 등 저작권 관리 전반을 함께 진행한다. 또 양사의 전문성과 네트워크를 활용해 새로운 음악 비즈니스 모델을 공동 개발할 방침이다.


비앰씨, 유니버설뮤직퍼블리싱그룹과 MOU…"창작자 공정한 보상 받게끔"
사진 제공=유니버설뮤직퍼블리싱그룹
비앰씨는 "이번 협약으로 창작자들이 공정한 보상을 받을 수 있는 기반을 마련하고, 보다 안정적으로 활동할 수 있도록 지원할 계획"이라고 설명했다. 유니버설뮤직퍼블리싱도 "양사의 협력은 단순한 권리 관리 차원을 넘어 새로운 음악 비즈니스 모델을 제시하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현영, '의부증 수준' 집착증 고백 "남편 씻을 때 몰래 휴대폰 확인”

2.

“얼굴 또 바뀌었네” 박서진, 성형에만 1억 원 썼다

3.

'11월 결혼' 윤정수♥원자현, 신혼여행 못간다 "라디오에 생계 달려" (김숙티비)[종합]

4.

방사능 물 마신 스포츠스타의 충격적인 몰골..뼈까지 녹아

5.

"남편 씻는 틈 타 휴대폰 훔쳐봐"…'80억 CEO' 현영, 남편 향한 의부증 고백 '충격'

연예 많이본뉴스
1.

현영, '의부증 수준' 집착증 고백 "남편 씻을 때 몰래 휴대폰 확인”

2.

“얼굴 또 바뀌었네” 박서진, 성형에만 1억 원 썼다

3.

'11월 결혼' 윤정수♥원자현, 신혼여행 못간다 "라디오에 생계 달려" (김숙티비)[종합]

4.

방사능 물 마신 스포츠스타의 충격적인 몰골..뼈까지 녹아

5.

"남편 씻는 틈 타 휴대폰 훔쳐봐"…'80억 CEO' 현영, 남편 향한 의부증 고백 '충격'

스포츠 많이본뉴스
1.

'4조 6000억' 토트넘 초대형 뉴스, 사우디+만수르 EPL 유혹한 그녀의 등장→긴급 성명에도 포기란 없다 '인수 야욕'

2.

'광주는 또 우천 취소?' 더 밀리면 곤란한데... 비 내리는 챔필, 삼성-KIA '경기 열릴 수 있나'[광주현장]

3.

폭우에 흠뻑 젖은 그라운드, 물웅덩이 깊게 패인 워닝트랙…'6연승 예고' SSG-반전 꿈꾸는 NC 맞대결 미뤄지나 [창원현장]

4.

'안경 에이스' 롯데 박세웅 어깨에 달린 가을야구 희망...'천적' 한화 와이스 벽을 넘어라 [부산현장]

5.

ATL에 '복덩이'가 들어왔다, 김하성 합류로 '유격수 자리 강해졌다' 평가...스닛커 감독에 800승 선사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.