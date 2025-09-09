정은표, ♥아내 홀대 의혹에 긴급 해명 "억울해요, 더 귀하게 모시겠다"

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 정은표가 아내 홀대 논란에에 억울함을 토로했다.
해명 영상에는 당시 상황의 비하인드가 담겼다. 영상 속 정은표는 햇빛이 아내에게만 쏟아지자 "자기야, 이쪽으로 와. 햇빛이 당신한테만 간다"고 말하며 세심하게 챙기는 모습을 보였다. 이에 김하얀 씨는 "괜찮아, 금방 사라질 거야"라며 사양했지만, 정은표는 "안 돼, 얼굴 탄다"며 끝까지 걱정하는 모습을 보였다.
정은표의 해명 영상에 대해 네티즌들은 "별걸 다 해명하라고 하네", "누가 쇼윈도 사랑꾼이래, 말도 안 되는 소리", "사람들 너무한다", "정은표님을 그동안 봐온 사람이라면 사랑꾼인 게 콘셉트가 아니라는 걸 안다" 등의 댓글을 남기며 그를 응원하고 위로했다.
한편, 배우 정은표는 김하얀 씨와 2002년 결혼, 슬하 2남 1녀를 두고 있다. 정은표 김하얀 부부의 장남 정지웅 군은 2022년 서울대 인문학부에 입학, 현재 군 생활 중이다. 두 사람은 SNS와 유튜브, 책 등을 통해 꾸준히 가족의 일상을 공유하고 있다.