'친애하는 X', "유사성 인정" 포스터 내렸다..김유정·김영대 백허그 …

[스포츠조선 문지연 기자] '친애하는 X'가 표절 의혹 포스터를 대신할 티저 포스터를 공개했다.
한편 이날 김유정, 김영대의 역대급 비주얼 케미스트리가 돋보이는 티저 포스터도 함께 공개돼 뜨거운 화제를 모으고 있다. 먼저 백아진이 속내를 알 수 없는 무표정한 얼굴과 공허한 눈빛, 그러나 누구라도 매료될 수밖에 없는 고혹적인 자태로 시선을 사로잡는다. 그런 그를 온몸으로 감싸 안은 윤준서의 눈빛에는 알 수 없는 슬픔이 드리워져 있어 이목을 집중시킨다. 그 위로 더해진 '너의 파멸이 나의 구원이기를'이라는 문구는 두 사람의 위태롭고 복잡미묘한 관계에 대한 궁금증을 더한다.
'친애하는 X'는 '스위트홈' '미스터 션샤인' '도깨비' '태양의 후예' 등을 연출한 레전드 히트메이커 이응복 감독이 티빙에서 첫 번째로 선보이는 작품으로, 박소현 감독이 공동 연출로 참여했다. 동명의 인기 웹툰을 원작으로, 2018년 KBS 단막극 극본 공모 최우수상을 수상한 최자원 작가와 웹툰 원작자인 반지운 작가가 공동 집필을 맡았다. 무엇보다 장르적 쾌감을 극대화할 김유정, 김영대, 김도훈, 이열음의 만남은 기다림마저 설레게 한다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com