위너 강승윤·옴걸 미미·NCT 정우·쟈니, 'MBC 버추얼 라이브' MC 됐다

기사입력 2025-09-10 09:52


위너 강승윤, 오마이걸 미미, NCT 정우, NCT 쟈니(왼쪽부터). 사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] MBC 버추얼 라이브 페스티벌 with 쿠팡플레이'가 화려한 라인업에 이어 초특급 MC 군단을 공개했다.

위너의 강승윤, 오마이걸 미미, NCT 정우, 그리고 쟈니가 오는 10월 18일부터 19일까지 서울 상암문화광장에서 펼쳐지는 이번 축제의 진행을 맡는다.

축제의 신호탄을 쏘아 올릴 18일에는 강승윤, 미미, 정우가 함께 무대를 이끌며, 공연의 대미를 장식할 19일에는 강승윤, 미미, 쟈니가 MC로 나서 색다른 시너지를 선사할 예정이다.

음악방송과 시상식에서 안정적 진행 실력을 입증한 강승윤과, 각종 예능에서 재치 넘치는 입담을 뽐내며 다채로운 매력을 보여준 미미는 이틀간 MC를 맡아 현장 분위기를 유쾌하게 이끌 것으로 기대된다.

또한 음악방송 고정 MC를 맡으며 글로벌 인기를 입증해 온 NCT 정우 역시 안정적인 진행으로 K-POP 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어 낼 예정. NCT 쟈니도 라디오 DJ와 다수의 진행 경험을 바탕으로, 다양한 음악 팬들과 교감하며 페스티벌의 열기를 더할 전망이다.

앞서 공개된 무대 라인업 또한 화려하다. 18일(토)에는 &TEAM, BRAZY, 아이리제(IRISE), 이세계아이돌(ISEGYE IDOL), izna, NEXZ, NMIXX, Plan.B, RIIZE, USPEER(유스피어), Virtual YB, Xdinary Heroes가 첫날 무대를 빛낸다. 이어 19일(일)에는 아홉(AHOF), 아뽀키, 존박, KiiiKiii, KISS OF LIFE, 코요태, LUVITA, nævis(나이비스), 오프이퀄스, PLAVE(플레이브), tripleS, YENA(최예나)가 출연해 다채로운 공연을 펼친다.

'MBC 버추얼 라이브 페스티벌 with 쿠팡플레이' 현장 티켓은 9월 11일(목) 오후 8시부터 쿠팡플레이 모바일 앱에서 단독 오픈되며, 온라인 스트리밍 티켓 예매 일정은 추후 공개될 예정이다. 보다 자세한 공연 정보는 MBC 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

