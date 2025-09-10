"개가 X를 끊냐"…이경실, 확고한 지론 "사람 고쳐쓰는거 아니야"(신여…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 조혜련과 이경실이 남녀관계의 미묘한 감정에 대해 자신들의 생각을 솔직하게 털어놨다.
조혜련의 이야기는 '신여성'에 온 한 여성의 사연으로 시작됐다. 자신의 남자친구가 10년이 넘은 여사친에게 모든 걸 다 이야기 하고 심지어 현 여자 친구와 헤어지라는 조언까지 한다는 것. 특히 그 여사친은 과거 남자에게 고백을 했던 적까지 있었다는 배경까지 있었다.
이에 대해 이경실은 "여사친이 아직 계속 그 남자를 좋아하는 거고, 그냥 못된 년"이라며 "지금 좋아하는 남자 옆에 다른 여자가 있는 게 싫어서 일수도 있다. 남자는 진짜 친구가 된 줄 아는 것뿐이다. 남자도 바보다. 여자 분은 둘 사이에서 빠져나오고 그냥 둘이 사귀게 해라"고 일침을 가했다. 여기에 "어디 한 번 잘 사나 보자"고 덧붙였다.
'신여성'은 이경실과 조혜련의 팟캐스트 형식의 유튜브 콘텐츠다. 또 코미디언 이선민이 MC로 참여해 젊은 세대의 입장을 대변해 진행을 이끌고 있다. 솔직하고 거침없는 입담으로 2030 세대들에게까지 화제를 모으고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com