스포츠조선

"개가 X를 끊냐"…이경실, 확고한 지론 "사람 고쳐쓰는거 아니야"(신여성)

기사입력 2025-09-10 10:45


"개가 X를 끊냐"…이경실, 확고한 지론 "사람 고쳐쓰는거 아니야"(신여…

[스포츠조선 고재완 기자] 조혜련과 이경실이 남녀관계의 미묘한 감정에 대해 자신들의 생각을 솔직하게 털어놨다.

9일 공개된 유튜브 '신여성'에서 모든 게 잘 맞았으나, 습관적으로 다른 짝을 찾으려고 했던 전 여친과 다시 만나도 될까하는 사연이 들어왔다. 이에 대해 이경실은 "개가 똥을 끊냐. 사람은 고쳐 쓰는 게 아니다. 또 그럴 것"이라고 말했다. 이어 "최근에 며느리에게 '딱 하나라도 마음에 드는 게 있으면 그거 하나 잡고 사는 거다. 헤어지는 건 기댈 게 아무것도 없을 때나 하는 거다. 더 잘 맞는 누군가가 있다고 생각하지 말고 서로에게 좋은 점을 찾고 그걸 보고 살아라"라고 진심어린 조언을 들려줬다.

남녀사이에 친구가 가능하냐는 질문에 이경실과 조혜련은 동시에 "있다"고 답했다. 조혜련은 "김구라와 박명수는 내 남사친이다. 이성간의 친구는 가능한 일"이라고 자신 있게 말했다. 다만 "남사친과 둘이서 좋은 데 가서 밥을 먹거나 하는 일은 없다. 사실 그들이 먹자고 안 한다"고 선을 그었다. "포케 정도는 괜찮고 파전을 단둘이 먹는 안 된다. 단, 막걸리에 파김치까지 먹으면 괜찮다"는 디테일까지 설명해 웃음을 주기도 했다.

조혜련의 이야기는 '신여성'에 온 한 여성의 사연으로 시작됐다. 자신의 남자친구가 10년이 넘은 여사친에게 모든 걸 다 이야기 하고 심지어 현 여자 친구와 헤어지라는 조언까지 한다는 것. 특히 그 여사친은 과거 남자에게 고백을 했던 적까지 있었다는 배경까지 있었다.

이에 대해 이경실은 "여사친이 아직 계속 그 남자를 좋아하는 거고, 그냥 못된 년"이라며 "지금 좋아하는 남자 옆에 다른 여자가 있는 게 싫어서 일수도 있다. 남자는 진짜 친구가 된 줄 아는 것뿐이다. 남자도 바보다. 여자 분은 둘 사이에서 빠져나오고 그냥 둘이 사귀게 해라"고 일침을 가했다. 여기에 "어디 한 번 잘 사나 보자"고 덧붙였다.

이날 '신여성'에서 조혜련과 이경실은 습관적으로 바람피는 상대, 이성간의 친구가 가능한가 뿐 아니라, 소위 오피스 부부로 일컬어지는 직장내 관계, 정신적 바람과 육체적 바람에 대한 이야기 등 남녀관계에 있을 수 있는 미묘한 갈등에 대해 속시원하게 들려줬다.

'신여성'은 이경실과 조혜련의 팟캐스트 형식의 유튜브 콘텐츠다. 또 코미디언 이선민이 MC로 참여해 젊은 세대의 입장을 대변해 진행을 이끌고 있다. 솔직하고 거침없는 입담으로 2030 세대들에게까지 화제를 모으고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

자꾸 선넘는 이상민…전처 이혜영 소환→"4년 뒤 이혼" 선언[SC이슈]

2.

이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 MJ')

3.

원더걸스 재결합 빠진 선미, 불화설 입 열었다 "美 데려간 박진영도 무서웠을것"[SC리뷰]

4.

식도암으로 떠난 故 최헌..."마지막 전화해 '포기한다' 오열" 김정수 눈물 속 13주기

5.

'암 투병설' 박미선, 얼마나 아팠길래..조혜련과 웹예능 불발 "같이하려 했지만.."(신여성)

연예 많이본뉴스
1.

자꾸 선넘는 이상민…전처 이혜영 소환→"4년 뒤 이혼" 선언[SC이슈]

2.

이민정, 1년 만난 ♥이병헌 결별 통보에 "나한테 감히?" ('이민정 MJ')

3.

원더걸스 재결합 빠진 선미, 불화설 입 열었다 "美 데려간 박진영도 무서웠을것"[SC리뷰]

4.

식도암으로 떠난 故 최헌..."마지막 전화해 '포기한다' 오열" 김정수 눈물 속 13주기

5.

'암 투병설' 박미선, 얼마나 아팠길래..조혜련과 웹예능 불발 "같이하려 했지만.."(신여성)

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화가 KBO 역사상 최초 완성하나' 156km 던지는 선발만 4명? 왜 결정했나

2.

이정후 16강 진출, ML서 가장 매력적인 선수 '이상형 월드컵' 결과 보니..."그 캐치를 보았는가? 타격은 또 어떻고" 극찬

3.

충격적 9월 ERA 135.00 실화냐. 자신감 찾으랬는데 0아웃 2루타 2개,1볼넷 3실점. 52억 FA 은 언제 돌아오나[고척 포커스]

4.

최강 LG 타선에 3이닝 노히트 노런한 고졸 신인이 있다. 148km 싱싱투로 순삭 데뷔 첫 세이브 물세례라니

5.

'희미해진 롯데 가을야구' 천적 와이스 벽에 또 막혀 4연패 수렁...5회까지 안타가 딱 1개라니 [부산현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.