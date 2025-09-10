액션하는 장동윤, 투페이스 주종혁에 배현성은 힐링…카카오엔터 배우들, 9…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 카카오엔터테인먼트의 배우들이 9월 드라마 시장을 뜨겁게 달구고 있다. 장동윤, 주종혁, 배현성이 잇따라 새로운 캐릭터로 변신하며 연기 스펙트럼을 확장, 시청자들의 눈길을 끌고 있는 것. 각기 다른 장르에서 자신만의 색깔을 입힌 이들의 도전은 '대세 배우'라는 수식어를 증명하고 있다.
배현성은 tvN '신사장 프로젝트'에서 신입 판사 조필립 역으로 등장한다. 원칙주의자답게 탄탄대로를 걸어온 인물이지만, 느닷없이 치킨집에 낙하산 입사해 사건을 겪으며 성장하는 과정을 그린다. 한석규와의 호흡을 통해 젊은 에너지와 베테랑 연기가 어우러질 것으로 기대된다. 로맨스부터 액션까지 다채로운 장르를 섭렵해온 배현성은 이번에는 유쾌한 웃음과 힐링을 전할 전망이다.
이처럼 장르와 캐릭터의 한계를 넘어선 변신을 이어가는 카카오엔터 배우들의 활약은 드라마 팬들에게 신선한 자극을 주고 있다. 탄탄한 연기력과 차별화된 매력을 앞세운 이들이 앞으로 어떤 서사를 써 내려갈지 귀추가 주목된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com