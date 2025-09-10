스포츠조선

아일릿, 日 첫 싱글로 주간 음반 차트 최상위권 직행…열도 데뷔와 동시에 뜨겁다

기사입력 2025-09-10 15:17


아일릿, 日 첫 싱글로 주간 음반 차트 최상위권 직행…열도 데뷔와 동시에…
사진 제공=빌리프랩

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아일릿(ILLIT)이 일본에서 괄목할 만한 성과를 내며 기세를 이어가고 있다.

10일 일본 오리콘에 따르면 아일릿의 일본 첫 번째 싱글 'Toki Yo Tomare'(원제 時よ止まれ/토키 요 토마레)가 최신 '주간 싱글 랭킹'(9월 15일 자/집계기간 9월 1일~7일) 2위에 올랐다. 이 싱글은 발매 첫날 판매량만으로 지난 6월 발표한 국내 미니 3집 'bomb'(밤)의 일본 첫 주 판매량을 뛰어넘으며 아일릿의 뜨거운 현지 인기를 입증했다.

싱글과 동명의 타이틀곡도 현지 음원 차트에서 선전하고 있다. 'Toki Yo Tomare'는 AWA 뮤직 실시간 급상승 차트에서 발매와 동시에 1위를 찍은 뒤 줄곧 높은 순위를 유지하고 있다. 뮤직비디오 역시 입소문을 탔다. 아일릿의 사랑스러운 소녀 감성이 가득한 뮤직비디오는 라인 뮤직 '뮤직비디오 톱 100' 실시간 차트 1위에 오른데 이어 일간 차트 최상위권에 머물고 있다.

각종 음악 방송 및 페스티벌에서 선보인 'Toki Yo Tomare' 무대에 대한 반응이 뜨겁다. 아일릿은 경쾌한 디스코 팝 장르의 매력을 살린 상큼 발랄한 퍼포먼스로 팬들의 마음을 사로잡았다. 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 시계 초침을 표현한 손동작 포인트 안무는 숏폼에서 좋은 반응을 얻고 있다. 팬들은 "아일릿만의 장르가 뚜렷해지고 있다. 이게 바로 아일릿 코어", "통통 튀는 스타일을 완벽 소화했다", "아일릿의 귀여움은 무적이다" 등 칭찬을 쏟아내고 있다.

아일릿은 일본 데뷔를 기념한 다양한 이벤트로 팬들과 접점을 늘리고 있다. 이들은 지난 8~9월 2개 도시에서 4차례에 걸쳐 개최한 첫 팬콘서트 '2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN'에 약 4만 명의 관객을 동원했다. 도쿄 시부야의 랜드마크에서 열린 팝업 스토어와 아일릿의 사진이 걸린 지하철역, 카페 등에도 팬들의 발길이 끊이지 않고 있다.

하이브 뮤직그룹의 레이블 빌리프랩에 따르면, 아일릿은 오는 14일 일본 지바시 소가 스포츠공원에서 열리는 '록 인 재팬 페스티벌 2025(ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025)'에 출격한다. 이 공연은 지난해에만 27만 여명의 관객이 찾은 일본 최대 규모 음악 축제다. 아일릿은 메인 무대인 GRASS STAGE에 올라 존재감을 각인시킬 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

