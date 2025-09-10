스포츠조선

첸, 신보 '아카디아' 스케줄러 공개…본격 컴백 카운트다운

기사입력 2025-09-10 17:00


사진 제공=INB100

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 첸(CHEN)이 새 앨범 발매를 앞두고 카운트다운에 돌입했다.

소속사 INB100(아이앤비백)은 지난 9일 오후, 공식 SNS 채널을 통해 첸의 미니 5집 'Arcadia(아카디아)'의 티징 콘텐츠 공개 일정이 담긴 스케줄러를 게재했다.

공개된 이미지는 한 권의 다이어리를 연상케 하는 디자인으로 시선을 끈다. 각 날짜에 배치된 콘텐츠들이 붉은 실로 하나씩 이어져 최종 목적지인 발매일까지 연결돼 'Arcadia'라는 이상향을 향해 나아가는 긴 여정을 상징적으로 표현해 눈길을 끈다.

이외에도 앨범의 전체적인 무드를 미리 엿볼 수 있는 콘셉트 포토와 앨범 프리뷰, 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저까지 다양한 일정이 담겨있다. 또 'Learn About Arcadia(런 어바웃 아카디아)', 'Find Your Arcadia(파인드 유어 아카디아)' 등 특별한 콘텐츠도 함께 예고돼 발매 열기를 고조시키는 동시에 프로모션 기간 동안 팬들과 함께 즐길 수 있는 색다른 경험을 선사할 것으로 보인다.

오는 29일 공개되는 신보 'Arcadia'는 솔로 아티스트로서 음악적 스펙트럼을 꾸준히 넓혀온 첸이 오랜만에 선보이는 미니 앨범이다. 첸은 2019년 첫 솔로 앨범 발표를 시작으로 다섯 번째 앨범에 이르기까지, 수많은 곡들을 발매하며 특유의 감성을 담아내 국내외 리스너들의 사랑을 받아왔다.

'이상향'을 뜻하는 앨범명처럼, 이번 미니 5집을 통해 또 한 번 자신의 음악 세계를 확장하며 한층 깊어진 감성과 메시지를 전달할 첸의 행보에 어느 때보다 귀추가 주목된다.

첸의 미니 5집 'Arcadia'는 오는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

