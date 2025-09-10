첸, 신보 '아카디아' 스케줄러 공개…본격 컴백 카운트다운

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 첸(CHEN)이 새 앨범 발매를 앞두고 카운트다운에 돌입했다.
이외에도 앨범의 전체적인 무드를 미리 엿볼 수 있는 콘셉트 포토와 앨범 프리뷰, 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저까지 다양한 일정이 담겨있다. 또 'Learn About Arcadia(런 어바웃 아카디아)', 'Find Your Arcadia(파인드 유어 아카디아)' 등 특별한 콘텐츠도 함께 예고돼 발매 열기를 고조시키는 동시에 프로모션 기간 동안 팬들과 함께 즐길 수 있는 색다른 경험을 선사할 것으로 보인다.
오는 29일 공개되는 신보 'Arcadia'는 솔로 아티스트로서 음악적 스펙트럼을 꾸준히 넓혀온 첸이 오랜만에 선보이는 미니 앨범이다. 첸은 2019년 첫 솔로 앨범 발표를 시작으로 다섯 번째 앨범에 이르기까지, 수많은 곡들을 발매하며 특유의 감성을 담아내 국내외 리스너들의 사랑을 받아왔다.
첸의 미니 5집 'Arcadia'는 오는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com